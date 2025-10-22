22 Ekim borsada gün sonu rakamları: Gözler Merkez'de

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 84,14 puan artarak 10.551,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı. İşte borsada günün özeti, yarının verileri...
1 EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR
- BIST 30 endeksi iönceki kapanışa göre 96,78 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 11.487,77 puandan kapandı.
- Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.
- Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,76 ile inşaat, en çok değer kaybeden yüzde 1,86 ile ulaştırma oldu.
- Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.
- BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5 tanesi yatay seyretti.
- Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
2 KÜRESEL PİYASALAR
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.
3 GÖZLER MERKEZDE OLACAK
Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.
DESTEK-DİRENÇ
ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.750 seviyeleri direnç, 10.450 ve 10.350 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
4 ALTIN DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8672, satışta 42,0350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8579, satışta 42,0256 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1613, sterlin/dolar paritesi 1,3367 ve dolar/yen paritesi 151,783 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 62,2 dolardan işlem görüyor.