22 Ekim borsada gün sonu rakamları: Gözler Merkez'de

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

DESTEK-DİRENÇ

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.750 seviyeleri direnç, 10.450 ve 10.350 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.