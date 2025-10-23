Dün 8 şirket geri alım yaptı (22 Ekim)

Borsa İstanbul'da dünkü pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yapan şirketler şöyle:
1 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;22.10.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 76,57 - 80,00 TL fiyat aralığından (pay başına ağırlıklı ortalama 78,609 fiyattan) toplam 50.000 adet OFSYM payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 22.10.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 915.428 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,6259'a ulaşmıştır.
2 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
22/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 39,18 TL – 39,26 TL fiyat aralığından (ortalama 39,22TL) toplam 250.000 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 9.150.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,15'dir.
3 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında,
22.10.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,36 TL fiyattan 10.000 TL toplam nominal bedelli 453.600 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.10.2025 tarihi itibarıyla %8,07 sınırına ulaşmıştır.
4 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 06.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
22.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,15 TL - 9,20 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,175 TL) toplam 596.800 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 271.206.486 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,0134)
5 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle: 22.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,03 TL - 16,08 TL fiyat aralığından 30.394 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.10.2025 tarihi itibariyle %4,90'a ulaşmıştır.
6 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 22.10.2025 tarihinde 20,08 TL fiyattan 25.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.625.000 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,325 olmuştur.
7 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 06.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden başlatılan Üçüncü Pay Geri Alım Programı kapsamında,22.10.2025 tarihinde 5,4750 TL fiyatla toplam 120.000 adet pay geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, söz konusu Üçüncü Pay Geri Alım Programı çerçevesinde şirketimizin sahip olduğu KLSYN paylarının toplam adedi 120.000 adet, sermayeye oranı ise %0,028 seviyesine ulaşmıştır.
Ayrıca, 26.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden yürütülen İkinci Pay Geri Alım Programı kapsamında 1.031.010 adet,15.02.2023 tarihinde kamuya duyurulan Birinci Pay Geri Alım Programı çerçevesinde ise 4.934.990 adet nominal değerli KLSYN payı şirketimiz portföyünde bulunmaktadır.
Böylelikle, üç geri alım programı kapsamında şirketimizin sahip olduğu KLSYN paylarının toplamı 6.086.000 adet olup, bu tutar şirket sermayesinin %1,4107'sine karşılık gelmektedir.
8 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 22.10.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 19,45 TL fiyattan 5.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.