  2 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 yatırımcı için tedbir kararı geldi

2 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 yatırımcı için tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan bugün (21 Ekim) KAP'a yatırımcı bazında tebdir kararı duyuruldu.


2 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 yatırımcı için tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören varantlarda Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle, aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/10/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.Borsa İstanbul'un açıklamasında işlemlere konu olan ilgili şirketler bölümünde Petkim ve Sasa yer aldı. Açıklama için tıklayın

