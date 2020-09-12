Doğu Akdeniz’de yaşanan yüksek tansiyon sürerken Yunanistan gelecek 10 yılda 10 milyar euroluk askeri savunma harcaması yapmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı’nın Yunanistan basınına yansıyan bilgilerden derlediği habere göre Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, yeni savaş uçakları, helikopterler ve fırkateynler satın almanın planlarını yapıyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde “Yunanistan’ın savunma harcamaları paylaştırılacak ancak en büyük pay, daimi askeri iş birliğini ortak tatbikatlarla güçlendirmek adına Fransa’ya verilecek” ifadeleri yer alıyor.

AA’nın derlemesi özetle şöyle:

Atina ve Paris arasında pazarlıkları süren başlıca askeri iş birliği kalemini, Yunanistan’ın Fransa’dan satın alması öngörülen 18 adet Rafale uçağı oluşturuyor.

Bu paketin ayrıca füzelerin satın alımı ve Yunanistan’ın elindeki mevcut Mirage savaş uçaklarının bakımını da kapsaması bekleniyor.

Ayrılan 10 milyar avroluk bütçeden 1,5 milyar avroluk bölümünün gelecek aylarda silah ve mühimmat için kullanılması öngörülürken, Almanya’dan da torpido satın alımı için bu ülkeyle görüşmelerin devam ettiği iddia ediliyor.

Yunanistan’ın, ABD’li Lockheed Martin tarafından yapılan F-16 jet filosunu güncelleme projesinin, yaklaşık 1,25 milyar avroluk bir maliyetle 2027’de tamamlaması bekleniyor.

2008-2018 ARASI ASKERİ HARCAMALAR YARIYA İNMİŞTİ

Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008’de 7,24 milyar olan askeri bütçesinin, 2018’de 3,75 milyar avroya kadar düştüğü biliniyor.

Ancak Yunanistan, askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,28’ini savunmaya harcayan Yunanistan, NATO’nun yüzde 2 hedefi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 1,2 ortalamasının üzerinde olmasıyla dikkati çekiyor.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarın büyüklüğü öne çıkıyor.