Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Boston Consulting Group (BCG), The Network ve The Stepstone Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında dört profesyonelden biri yurtdışında aktif olarak iş arıyor. Buna göre gençler ve nüfusu hızla artan ülkelerdeki insanlar en hareketli olanlar. Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan ülkeler ise en çok tercih edilen arasında başı çekiyor.

Çalışma, 188 ülkeden 150.000'den fazla çalışanın katıldığı anket verilerine dayanıyor.

Anket sonuçları, küresel yeteneklerin yurtdışına öncelikle mesleki ilerleme için gittiğini ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 64'ü finansal ve ekonomik, yüzde 56'sı iş deneyimi gibi kariyer düşünceleri nedeniyle yurt dışında çalışmaya istekli olduklarını ortaya koydu.

Küresel yeteneklerin gözünde çalışmak için en iyi 10 şehir: