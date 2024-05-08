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Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Küresel bir araştırma göre dünya çapında birçok çalışan iş için yurt dışına taşınmayı hayal ediyor. Araştırmaya göre profesyonellerin %23'ü aktif olarak başka ülkelerde iş ararken, %63'ü bunu yapmak için genel bir isteklilik taşıyor. İşte yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen şehirler...

08 Mayıs 2024 | 15:34
Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Boston Consulting Group (BCG), The Network ve The Stepstone Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında dört profesyonelden biri yurtdışında aktif olarak iş arıyor. Buna göre gençler ve nüfusu hızla artan ülkelerdeki insanlar en hareketli olanlar. Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan ülkeler ise en çok tercih edilen arasında başı çekiyor.

Çalışma, 188 ülkeden 150.000'den fazla çalışanın katıldığı anket verilerine dayanıyor.

Anket sonuçları, küresel yeteneklerin yurtdışına öncelikle mesleki ilerleme için gittiğini ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 64'ü finansal ve ekonomik, yüzde 56'sı iş deneyimi gibi kariyer düşünceleri nedeniyle yurt dışında çalışmaya istekli olduklarını ortaya koydu. 

Küresel yeteneklerin gözünde çalışmak için en iyi 10 şehir:

1 Londra

Londra

2 Amsterdam

Amsterdam

3 Dubai

Dubai

4 Abu Dabi

Abu Dabi

5 New York City

New York City

6 Berlin

Berlin

7 Singapur

Singapur

8 Barselona

Barselona

9 Tokyo

Tokyo

10 Sidney

Sidney

11 Katılımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 ülke

Katılımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 ülke Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan coğrafyalar, en çok çalışılan destinasyonlar listesinin başında yer alıyor; Avustralya ilk sırada yer alıyor, ardından ABD ve Kanada geliyor.
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