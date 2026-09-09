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TÜİK açıkladı: İnşaat ve bina maliyetlerinde Temmuz verileri belli oldu

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1,15, yıllık yüzde 28,33 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı: İnşaat ve bina maliyetlerinde Temmuz verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,28, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 27,13, işçilik endeksi yüzde 30,51 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,34, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Malzeme endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 26,5, işçilik endeksi yüzde 31,65 yükseldi.

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