Veriler belli oldu: Tüketici güveni ağustosta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ait Tüketici Güven Endeksi verilerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 90,8 oldu.

Bu sonuçla birlikte tüketici güveni, ağustosta bir önceki aya kıyasla yükseliş göstermiş oldu.

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında hesaplanıyor. Endeks değerinin 100’ün üzerine çıkması tüketici güveninde iyimser bir görünümü, 100’ün altında kalması ise kötümser bir tabloyu ifade ediyor.