Ev alacak ve satacaklar dikkat! DASK'ta yeni dönem başlıyor: Prim iadesi geliyor

Konut alım ve satım sürecindeki DASK işlemlerine yönelik yeni esaslar belirlendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklikle birlikte, evini satacak ya da yeni bir konut satın alacak vatandaşların poliçelerine ilişkin uygulamada farklı bir sürece geçiliyor.
1 Ev satılınca DASK poliçesi ne zaman sona erecek?
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yer alan "Menfaat Sahibinin Değişmesi" maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Buna göre, DASK kapsamında bulunan bir taşınmazın satılması halinde yürürlükteki sigorta sözleşmesi, mülkiyetin tapuya tescil edildiği tarih itibarıyla otomatik olarak sonlanacak.
2 DASK’ta prim iadesi nasıl yapılacak?
Konutunu satan kişiler, mevcut DASK poliçesinin kullanılmayan süresine karşılık gelen prim bedelini sigorta şirketinden iade alabilecek.
Satış işlemi sırasında ise tapu müdürlükleri ya da yetkili idareler tarafından yeni ev sahibi adına geçerli bir DASK poliçesi olup olmadığı sistem üzerinden sorgulanacak.
3 DASK’ta miras yoluyla devir nasıl olacak?
Konutun satış dışında başka bir yolla el değiştirmesi durumunda DASK poliçesi için farklı bir uygulama geçerli olacak.
Miras ve benzeri nedenlerle mülkiyetin başka bir kişiye geçmesi halinde mevcut sigorta sözleşmesi sona ermeyecek ve yeni hak sahibi adına devam edecek.
Yeni malik, mülkiyet değişikliğini öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde sigorta şirketini bilgilendirecek. Bildirimin ardından sigorta şirketi veya acente, yeni hak sahibinin bilgilerinin yer aldığı zeyilnameli poliçeyi 24 saat içinde teslim edecek.
4 Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda hayata geçirilen değişiklikler, Resmi Gazete'deki yayım tarihinin ardından 15 gün içinde yürürlüğe girecek.