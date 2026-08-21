Ev alacak ve satacaklar dikkat! DASK'ta yeni dönem başlıyor: Prim iadesi geliyor

Konutun satış dışında başka bir yolla el değiştirmesi durumunda DASK poliçesi için farklı bir uygulama geçerli olacak.

Miras ve benzeri nedenlerle mülkiyetin başka bir kişiye geçmesi halinde mevcut sigorta sözleşmesi sona ermeyecek ve yeni hak sahibi adına devam edecek.

Yeni malik, mülkiyet değişikliğini öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde sigorta şirketini bilgilendirecek. Bildirimin ardından sigorta şirketi veya acente, yeni hak sahibinin bilgilerinin yer aldığı zeyilnameli poliçeyi 24 saat içinde teslim edecek.