"Yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı sürdüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AK Parti'nin Bakanlığın icraatlarına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın icraatları

Alıntıda yer alan videoda şu bilgilere yer verildi:

"Bütçe açığının milli gelire oranını, yüzde 11'den yüzde 2,9'a düşürdük. Genel yönetim borç stoğunun milli gelire oranını, yüzde 71,2'den yüzde 23,8'e gerilettik. Faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payını yüzde 43'ten yüzde 14'e, vergi gelirleri içindeki payını yüzde 86'dan yüzde 18,6'ya düşürerek, kamu maliyesini daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. 1975-2001 döneminde Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım 14 milyar dolar seviyesindeyken, 2002-2025 döneminde bu rakam 288,9 milyar dolara ulaştı. İhracatımızı 36,1 milyar dolardan, 273,3 milyar dolara yükselttik. Dünya ihracatından aldığımız payı, yüzde 0,55'ten yüzde 1,04'e çıkardık. Turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65,2 milyar dolara, ziyaretçi sayımızı 15,2 milyondan 63,9 milyona ulaştırdık. Üretimi ve ihracatı destekleyen finansman politikalarımızla, reel sektörü güçlendirdik. 2002-2025 döneminde, uluslararası kalkınma ortaklarından proje ve program finansmanı amacıyla toplam 125 milyar doların üzerinde dış finansman sağladık. Çiftçilerimizin kredi ve finansman bakiyesini, 735 milyon liradan 833 milyar liraya yükselttik. Kullandırılan kredilerin faiz yükünün yaklaşık yüzde 70'ini, Hazine olarak karşıladık. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve finansman bakiyesini, 153 milyon liradan 297 milyar liraya yükselttik. İhracatçılarımıza sağlanan kredi ve sigorta desteklerini, 5 milyar dolardan 54,2 milyar dolara yükselttik. Kişi başına düşen milli gelirimizi, 3 bin 616 dolardan 18 bin 40 dolara yükselttik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervlerini, Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 160 milyar dolara ulaştırarak, ekonomimizin dayanıklılığını daha da güçlendirdik."