Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Şirketin 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlenirken, satışa sunulan 48 milyon 312 bin 950 adet payın tamamı dağıtıldı. Böylece halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL oldu.

Halka arzda toplam 589 bin 692 yatırımcıdan, satışa sunulan payların 1,21 katına karşılık gelen 58 milyon 570 bin 538 adet filtrelenmemiş pay talebi geldi. Filtreleme sonrasında pay dağıtılan toplam yatırımcı sayısı 582 bin 507 olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların yüzde 60’ına karşılık gelen 28 milyon 987 bin 770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582 bin 468 oldu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara ise halka arzın yüzde 40’ına karşılık gelen 19 milyon 325 bin 180 adet pay dağıtılırken, bu grupta 39 yatırımcıya pay tahsis edildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,31 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise planlanan tahsisatın 1,07 katı talep toplandı.

Corpus Sigorta payların yüzde 31,13’ünü aldı

Halka arzda satışa sunulan sermaye piyasası aracının yüzde 5’inden fazlasını satın alan yatırımcıya ilişkin ayrı bir açıklama da yayımlandı.

Buna göre Corpus Sigorta A.Ş., halka arzda 15 milyon 40 bin 740 TL nominal tutarında pay satın aldı. Bu tutar, satışa sunulan toplam payların yüzde 31,13’üne karşılık geldi. Şirketin payları kendi nam ve hesabına aldığı bildirildi.

Kaç lot verdi?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun ne kadar hisse talep ettiyse o kadar pay sahibi olduğu tahmin ediliyor.