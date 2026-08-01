Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23 Temmuz'da onay verdiği Bewen Enerji halka arzı ertelendi. Şirket tarafından aracı kurumlara gönderilen bilgilendirme yazısında, halka arz sürecinin ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmek üzere durdurulduğu bildirildi.

Bewen Enerji'nin payları, 48,10 TL sabit fiyatla 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde talep toplamaya açılmıştı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Bewen Enerji A.Ş. ("Bewen Enerji") Şirket paylarının halka arzı ("Halka Arz") için yapılan başvuru, 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.

Şirket paylarının planlanan halka arzına ilişkin 29-30-31 Temmuz 2026 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen piyasa koşulları nedeniyle halka arz süreci yeniden gözden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,