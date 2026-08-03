Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK), yüzde 300 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla rüçhan hakkı kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Karsu Tekstil’in 35 milyon 100 bin 498,42 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 105 milyon 301 bin 495,26 TL artırılarak 140 milyon 401 bin 993,68 TL’ye çıkarılacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)



• Yüzde 300 Bedelli Sermaye Artırımı

• Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı: 1,00 TL

• Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri: 3–17 Ağustos 2026

• Sermaye: 35 milyon 100 bin 498,42 TL’den 140 milyon 401 bin 993,68 TL’ye

• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 5,53 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), %238,16425 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Katılımevim’in 2.070.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, kâr payından karşılanmak üzere %238,16425 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 4.930.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı kâr payından karşılanacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

• %238,16425 Kâr Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Sermaye: 2.070.000.000 TL’den 7.000.000.000 TL’ye

• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 3 Ağustos 2026

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 46,013 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)