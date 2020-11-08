Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını söyledi.

Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, “Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak.” dedi.

‘MÜZAKERE SÜRECİ HİÇBİR SONUÇ VERMEDİ’

Aliyev, konuşmasında, 30 yıllık müzakere sürecinin hiçbir sonuç vermediğini, savaş meydanında şehitler vererek zafer kazandıklarını söyledi. Azerbaycan’ın bu yıllar boyunca hem ekonomisini hem de ordusunu güçlendirdiğini dile getiren Aliyev, diplomasi alanında da Karabağ’ın ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu kanıtladıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda 200’den fazla kent merkezi, kasaba ve köyü işgalden kurtardığını söyleyerek “Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında topraklar var, çatışmalar sürüyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hiç kimse bizi durduramaz. Dünyada bizi durduracak bir güç yok. Ermenistan yönetimi şimdi dünya ülkelerinden yardım, silah istiyor. Peki, nerede senin ‘yenilmez ordun’? Biz onu yok ettik. Onların tüm sözleri, açıklamaları efsane ve yalandı. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur.” dedi.

Taleplerinin, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çıkması olduğunu vurgulayan Aliyev, konuşmasını şehitlikte yapmasının tesadüf olmadığını, tüm şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini kaydetti.

HOCALI KURBANLARININ KANI YERDE KALMADI

Aliyev, “Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık. Bugün ulusal liderimiz Haydar Aliyev’in mezarını da ziyaret ettim. Kendi kendime dedim ki ne mutlu bir insanım ki baba vasiyetini yerine getirdim. Şuşa’yı kurtardık.” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN HALKI YUMRUK GİBİ BİRLEŞTİ

Daha önceki ulusa seslenişlerinde düşmana yumruk gösterdiğini hatırlatan Aliyev, şunları söyledi:

“Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz. Bu yumruk aynı zamanda bizim birliğimizin sembolü. Bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti. Her zaman da böyle olacak. Azerbaycan halkına müjdeyi verdiğim bugün hayatımda belki de en mutlu olduğum günlerden biridir.”

Anadolu Ajansı’nın Şuşa ve mevcut duruma ilişkin hazırladığı infografik şöyle: