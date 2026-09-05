Yeraltının gizemli nefesi: Türkiye'de 2 saatte bir görünüp kaybolan gayzer

Çünkü burası bize yeraltında gerçekleşen hidrojeolojik süreçleri açık hava laboratuvarı gibi gün yüzüne çıkarmaktadır. Bir jeoloji mühendisi olarak baktığımda burada sadece yerden çıkan suyu görmüyoruz. Yeraltı suyunu, su etkileşimini, karbondioksitin davranışını, basınç değişimlerini, yüzeyde meydana gelen jeomorfolojik oluşumları aynı noktada gözlemleyebiliyoruz" dedi.



Ailesiyle birlikte gayzeri görmeye gelen Gürsel Mun (39) ise "Bu su, Aksaray'ın Ulukışla köyünde kayalıklardan çıktığı tahmin edilen bir su. Rivayetlere göre de şifalı su olduğu, yaraları geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

