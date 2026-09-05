"Beyaz altın" siyah inciye dönüştü... Girişimcinin Güney Kore ilhamı

Yaklaşık 11 yıldır siyah sarımsak üzerine çalıştıklarını belirten Cebeci, "Her yıl üretim kapasitemizi artırarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 ton siyah sarımsak ürettik. Üretimimizde sadece coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını kullanıyoruz. Taşköprü sarımsağı, çok kıymetli bir ürün. Biz de onun peşinde gidiyoruz. Her yıl değişik ürünler geliştiriyoruz. Siyah sarımsak püresi bunlardan biri." dedi.

Siyah sarımsağın gurme bir ürün olduğuna dikkati çeken Cebeci, şöyle devam etti:

"İnovatif bir ürün. Taşköprü sarımsağı, bölgede 'beyaz altın' diye isimlendiriliyor. Biz de siyah sarımsağa 'siyah inci' diyoruz. Değişik bir tat, gurme bir lezzet. Oldukça sağlıklı, içeriğinde hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürün. Siyah sarımsak püresinin değişik versiyonlarını da yaptık. Nar ekşilisi bunlardan biri. Farklı şekillerde tüketilebilir. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüp tüketebileceğiniz gibi salataların üzerine serpiştirmek mümkün. Sos yapmak mümkün. Yemeklerin, etin, balığın yanında çok güzel bir meze olabiliyor."

Cebeci, siyah sarımsak ürünlerini farklı zincir marketlerde sattıklarını ve çevrim içi olarak tüketicilere ulaştırdıklarını anlattı.