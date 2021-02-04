Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Bitcoin’in ardından bu kez de Dogecoin’e destek verdi. Musk’ın Twitter’dan peş peşe yaptığı ilginç paylaşımlarla Dogecoin fiyatı sadece 1 saatte yüzde 40 yükselirken, günlük yükselişi yüzde 75’i buldu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk geçen hafta olduğu gibi yine Twitter üzerinden Dogecoin paylaşımı yaparak kripto paranın sadece 1 saatte yüzde 40 yükselmesine yol açtı.

Musk önce aya giden bir roket resmi paylaştı ve altına ‘Doge’ yazdı.

Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Ardından Aslan Kral’dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görseli paylaşarak ‘Bir şey değil’ ifadelerini kullandı.

Musk’ın Dogecoin’le ilgili paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Musk Dogecoin’in ‘halkın kripto parası’ olduğunu ifade etti.

Habertürk’te yer alan habere göre, bu paylaşımlarla Dogecoin’in günlük yükselişi yüzde 75’i aştı. Dogecoin son 1 ayda önce Reddit kullanıcılarının organize bir şekilde yaptığı alımlarla, ardından Elon Musk’ın verdiği desteklerle yükselişe geçmiş durumda.

Ancak yatırımcıların bugünkü gibi olağanüstü fiyat hareketlerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin geçen haftasonu Dogecoin fiyatı birkaç saat içinde yüzde 50’ye yakın değer kaybetti.