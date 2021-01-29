Elon Musk’ın bitcoin tweeti… Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Twitter hesabında profiline Bitcoin’i ekledi. Musk’ın tek kelimelik paylaşımı sonrası Bitcoin’in değeri yüzde 15 arttı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koydu. Musk, paylaşımda ise “Geçmişe bakınca kaçınılmazdı” ifadesine yer verdi.

Paylaşımların ardından kripto para birimi Bitcoin’in değeri yüzde 15’in üzerinde arttı. Bu adım öncesinde 32 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, Musk’la birlikte 37 bin doların üzerini gördü.

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, bir başka kripto para birimi Dogecoin’de de dün attığı tweet sayesinde yüzde 812’lik değer kazancına neden olmuştu.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

MUSK’IN BENZER İLK TWEETİ DEĞİL

CNBC’nin haberine göre, Musk’ın tweet atma alışkanlıklarının bir varlığın fiyatında artışa yol açtığı ilk olay değil. Musk, en son Salı günü “GameStonk” tweet’ini attıktan ve WallStreetBets Reddit topluluğuyla bağlantı kurduktan sonra GameStop’ın hisse fiyatının artmasına yardımcı olmuştu.

Bu arada, Polonya’nın CD Projekt’in hisseleri, Musk’ın firmanın Cyberpunk 2077 oyununu beğendiğini tweet atmasının ardından Perşembe günü% 12,6′ya kadar yükseldi .

Habere göre Musk’ın Twitter profiline bitcoin eklemesi, Tesla CEO’sunun Bitcoin satın alıp almayacağı veya kripto para birimini elektrikli otomobil firmasının bilançosuna ekleyip eklemeyeceği konusunda yapılan birçok spekülasyonun ardından geliyor .