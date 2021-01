Elon Musk’ın bitcoin tweeti… Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Twitter hesabında profiline Bitcoin’i ekledi. Musk’ın tek kelimelik paylaşımı sonrası Bitcoin’in değeri yüzde 15 arttı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koydu. Musk, paylaşımda ise “Geçmişe bakınca kaçınılmazdı” ifadesine yer verdi.

Paylaşımların ardından kripto para birimi Bitcoin’in değeri yüzde 15’in üzerinde arttı. Bu adım öncesinde 32 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, Musk’la birlikte 37 bin doların üzerini gördü.

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, bir başka kripto para birimi Dogecoin’de de dün attığı tweet sayesinde yüzde 812’lik değer kazancına neden olmuştu.

In retrospect, it was inevitable

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021