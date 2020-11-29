“New Media Video” yapım firmasının kurucusu Emre Mineoğlu, İstanbul Impact Hub yürütücülüğünde gerçekleştirilen Project Zoom için ‘Etki Girişimcisinin Döngüsel Ekonomi Yolculuğu’ belgeseli hazırladı. Belgeselde geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren üç girişim öyküsüne yer verildi.

Özlem Bay Yılmaz

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Ürünlerin üretilip, kullanılıp atıldığı doğrusal ekonomi sebebiyle gezegenimiz uzun zamandır alarm veriyor. Gün geçtikçe doğal kaynaklarımız tükenmeye yüz tutuyor.

Bilindiği üzere döngüsel ekonomi, piyasalar, müşteriler ve doğal kaynaklar arasındaki ilişkiye tanımlayan görece yeni bir yaklaşım.

Bundan yola çıkan Londra merkezli “New Media Video” yapım firmasının kurucu, yönetmen ve yapımcısı Emre Mineoğlu, İstanbul Impact Hub yürütücülüğünde gerçekleştirilen Project Zoom için ‘Etki Girişimcisinin Döngüsel Ekonomi Yolculuğu’ belgeseli hazırladı.

Belgeselin amacı, Türkiye’deki çeşitli girişim ve oluşumların ‘döngüsel ekonomi’ kavramına yaklaşımlarının bir kesitini vermek. Çok geniş bir konu olması sebebiyle Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA ve uzman Emrah Alkaya ile görüşmeler sonucunda 3 firma belgesele dahil edildi.

3 ŞİRKET YER ALDI *

Atık meyve ve sebzelerden mobilya, aydınlatma çözümleri üreten Ottan, başta otellerden olmak üzere topladıkları atık halılardan plastik üreten Hagelson ve plastik pipete alternatif buğday sapından pipet üreten Kullan At Tahta.

Aynı zamanda Döngüsel Ekonomi Platformu, Döngüsel Ekonomi Kooperatifi D-Cube ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi karar alıcı ve hızlandırıcı kuruluşların Türkiye’nin döngüsel ekonomi eko sistemine yararları da belgeselde yer aldı.

DÖNGÜSEL İŞLER *

Yalova’da bulunan Hagelson’un ilginç girişim öyküsünü belgeselde işleyen Emre Mineoğlu, Hagelson’un genç kurucusu Soner Alayurt’un çöp olmuş bir malzemeyi geri dönüştürüp onu hayata geri döndürdükleri için motive olduğundan bahsediyor.

Ayşe Yılmaz tarafından kurulan Ottan markasının ise adının üretim faaliyetiyle örtüştüğünden de bahseden Emre Mineoğlu, Ottan’ın mobilya, aksesuar ve aydınlatma çözümlerini meyve ve sebzelerden yani otlardan elde edilen malzemeyle ürettiğini söylüyor.

Mineoğlu, şöyle devam ediyor: “Oldukça yakın bir geçmişte ticari faaliyetlerine başlamış olmalarına rağmen, Ayşe Yılmaz çok uzun zamandır bu işle uğraşıyormuş.

Doğada çok fazla zaman geçirdiği dönemlerde ağaçları kesmektense dökülen yapraklardan bir şeyler üretebilir miyim diye sorgulamış. Mandalina kabuğundan bir cips kutusu kapağına döküm yaptığında bu işin olabileceğini anlamış.

Para kazanırken doğa dostu olmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Bunun ötesinde günümüzde, her işletme için bunun şart olduğu görüşünde. Önümüzdeki dönemde ise ‘Kullan at Tahta’ ve D Cube şirketleri¬nin kurucularıyla da görüşüp belgeselimize dahil edeceğiz.”

Döngüsel ekonominin başta evlerimiz olmak üzere tüm işletmelerin kalbinde atması gerektiğini dile getiren Emre Mineoğlu, “Üretip tükettikten sonra ekonomik hayatı sonlandıran doğrusal ekonomi modelinin sona geldiğini daha net bir şekilde görüyoruz” diyor.