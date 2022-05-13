Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mayıs 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (13 MAYIS)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 908,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 900,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 908,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.490 lira, Cumhuriyet altını da 6.085 liradan satılıyor.

Dün ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 artışla 1.827,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.

Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.