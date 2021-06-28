Ödeme teknolojileri şirketi Ödeal, yatırım almaya devam ediyor. İngiliz SPG Holdings, toplam hisselerin yüzde 9,9’una sahip olmak için Ödeal’a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Yeni fonların, Ödeal’ın devam eden organik büyümesini desteklemek için kullanılacağı belirtildi. Bu yatırımdan sonra Ödeal’ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı.

İngiliz “SPG Holdings”, toplam hisselerin yüzde 9,9’una sahip olmak için Ödeal’a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal’ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Ödeal tarafından yapılan açıklamada, yeni fonların, Ödeal’ın devam eden organik büyümesini desteklemek ve Ödeal’ın üçüncü fazı olarak tanımlanan “Ödeal API” için kullanılacağı belirtildi. Ödeal, kurucusu Fevzi Güngör’ün Genel Müdürlüğü’nde büyüme yolculuğuna devam edeceği ifade edildi.

Güngör: Ülkemiz, hak ettiği oranda yabancı sermaye yatırımı alamıyor

Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, yeni yatırımla ilgili açıklamasında, günümüz dünyasında yabancı sermaye yatırımlarının üstlendiği hayati öneme dikkat çekerek, “Türk firmalarına ve Türk ekonomisine yönelik yabancı sermaye yatırımları artıyor ve bu yılın sonuna kadar, özellikle hacim olarak önemli artışlar bekliyoruz ama hala ülke olarak hak ettiğimiz oranda yabancı sermaye yatırımı alamadığımız da bir gerçek.” dedi.

Ödeal olarak aldıkları yeni yatırıma da değinen Güngör, şunları söyledi: “Ödeal olarak 7 yıl önce, perakende, ödeme sistemleri ve fintek ekosistemlerini doğru okuyarak, cep telefonlarını POS cihazı haline getiren Cepte POS ile sektöre girmiştik. Bu süre zarfında ulaştığımız 60 bini aşan üye işyeri sayımız ne kadar doğru bir öngörüde bulunduğumuzu gösteriyor. Bu bizi ayrıca gururlandırıyor. Elbette bu gelişme yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti. “SPG Holdings”’ gibi bizim alanımıza yatırımlar konusunda deneyimli bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıca önemliydi. İlerleyen dönemde SPG Holdings’in ek yatırımları olacaktır ve global diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonlar, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz.”

Yüzde 274’lük büyüme

Ödeal, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre üye işyeri sayısını yüzde 24 artırarak, 60 bin üye işyeri sayısını aştı. Ayrıca, işlem sayısını yüzde 274 ve işlem hacmini yüzde 124 artırdı. Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 79’unu bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri; geri kalan yüzde 21’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor.