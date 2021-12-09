Açıklamada 3 doz Sinovac uygulanmış kişilerde mutlaka 4’üncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulduğuna işaret edilerek burada 4’üncü doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan BioNtech tercih edilmesi önerildi.

Üniversitesinin araştırmaya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Üç doz Sinovac uygulananların hemen tümünde son aşıdan sonraki 3-4. ayda antikor düzeyi 1.0’in üzerinde olsa da antikor titrasyonları hızla düşmüştür. 2 doz Sinovac’a ek olarak bir doz Biontech uygulananlara göre 3 doz Sinovac uygulanan grupta ölçülebilen maksimum antikor düzeyi (>150.0) yüzdesi çok daha düşüktür. Buna göre 3 doz Sinovac uygulanmış bireylerde mutlaka 4. doz hatırlatma dozuna gereksinim vardır. 4. doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan Biontech tercih edilmesi önerilir.