Ekonomist’te Bu Hafta

İSTİHDAM 50

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU“

Londra’da fintech’in nabzını tutacağız”

Param’ın 2023 rotasında Avrupa var

Yola ‘HDI Fibaemeklilik’ olarak devam edecek

Anadolu Sigorta’da Zekai Mehmet Tuğtan dönemi

Akbank Teknoloji’ye Gökhan Gökçay liderlik edecek

GÖSTERGE

Güven endekslerinde toparlanma dönemi

Dış ticaret açığı yüzde 137 arttı

İmalat PMI’dan olumlu haber

Turizm geliri 46 milyar doları aştı



Yan haklar daha da esnedi

“650 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

Eskişehir’deki tesisle 100 kişiye iş sağlayacak

Çorlu’ya 100 milyon TL’lik yeni yatırım hamlesi

Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor

“Cömert dinleme ile iş verimliliği artacak”

Buğday rekoltesini ‘kar’ belirleyecek

Pastane sektöründe girişim fırsatları

İŞ DÜNYASINDAN

50 kadın derneği İzmir’de buluştu

Türkiye’yi metaverse haritasına ekleyecek

Aylık 80 bin TL kazanan ‘orta gelirli’ aranıyor!

Altıncılar ‘DİR’den yakınıyor

Uber kurye hizmetine girdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Su dostu şirketlerin sayısı artıyor

Yeni markasında kadın tedarikçilerle çalışmayı seçti

GİRİŞİM

Start up’lara 50 milyon TL yatırım

VERGİDE GÜNDEM

Şirket birleşmelerine süper vergi teşviki

BORSA

77 şirkette net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Otokar ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

