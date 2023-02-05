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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

05 Şubat 2023 | 09:10
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Ekonomist’te Bu Hafta

İSTİHDAM 50

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU“
Londra’da fintech’in nabzını tutacağız”
Param’ın 2023 rotasında Avrupa var
Yola ‘HDI Fibaemeklilik’ olarak devam edecek
Anadolu Sigorta’da Zekai Mehmet Tuğtan dönemi
Akbank Teknoloji’ye Gökhan Gökçay liderlik edecek

GÖSTERGE
Güven endekslerinde toparlanma dönemi
Dış ticaret açığı yüzde 137 arttı
İmalat PMI’dan olumlu haber
Turizm geliri 46 milyar doları aştı


Yan haklar daha da esnedi 
“650 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
Eskişehir’deki tesisle 100 kişiye iş sağlayacak
Çorlu’ya 100 milyon TL’lik yeni yatırım hamlesi
Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor
“Cömert dinleme ile iş verimliliği artacak”
Buğday rekoltesini ‘kar’ belirleyecek
Pastane sektöründe girişim fırsatları

İŞ DÜNYASINDAN
50 kadın derneği İzmir’de buluştu
Türkiye’yi metaverse haritasına ekleyecek
Aylık 80 bin TL kazanan ‘orta gelirli’ aranıyor!
Altıncılar ‘DİR’den yakınıyor
Uber kurye hizmetine girdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Su dostu şirketlerin sayısı artıyor
Yeni markasında kadın tedarikçilerle çalışmayı seçti

GİRİŞİM
Start up’lara 50 milyon TL yatırım

VERGİDE GÜNDEM
Şirket birleşmelerine süper vergi teşviki

BORSA 
77 şirkette net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Otokar ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...
 

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