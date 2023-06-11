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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

11 Haziran 2023 | 00:20
Son Güncellenme: 11 Haziran 2023 | 10:21
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Ekonomist’te Bu Hafta

81 İLDE KONUT FİYATLARI

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
”Türkiye’nin Kadın Girişimcileri” ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
Cigna Sigorta yola QNB Sigorta olarak devam ediyor
ING Türkiye’den önemli dijital adım: ING Teknoloji
“Araçlara ayrılan bütçe yükünü azaltıyoruz”

GÖSTERGE
İlk çeyrek büyümesi yüzde 4 oldu
Enflasyonda bundan sonra ne olacak?
Dış açık genişlemeyi sürdürüyor


Portföylerde yaz sonuna kadar ne öneriliyor?
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’ 
38 AB’deki gaz krizini fırsata çevirecek
Savunma ve uzay sanayi ile büyüyecek
İş dünyası için öncelik istikrar ve uyum
Çiftçinin oğlu Londra Borsası’na hazırlanıyor
Rus buğdayı Türkiye’de işlenir mi?
“Gaziantep’te 50 milyon Euro’luk tesis kuracağız”
Otomotiv sektöründe bayilik fırsatı artıyor

İŞ DÜNYASINDAN
Hepsiburada lojistik ve fintech’i platform dışına çıkartacak
50’yi aşkın ülkeye mayo satıyor
Metro Türkiye küçük ölçekli balıkçılara raflarını açtı
İtalyan peynirine yatırım yaptı


PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar spora değer katıyorlar
İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

GİRİŞİM
Kozmetik sektöründe yeni girişim

VERGİDE GÜNDEM
Nakit sermaye artırımında indirim uygulaması

BORSA
Banka hisselerinde ‘Şimşek’ hesabı 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...


YATIRIMCIYA ÖZEL
Türkiye İş Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü takvimi... 
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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