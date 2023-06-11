Ekonomist’te Bu Hafta

81 İLDE KONUT FİYATLARI

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

”Türkiye’nin Kadın Girişimcileri” ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

Cigna Sigorta yola QNB Sigorta olarak devam ediyor

ING Türkiye’den önemli dijital adım: ING Teknoloji

“Araçlara ayrılan bütçe yükünü azaltıyoruz”

GÖSTERGE

İlk çeyrek büyümesi yüzde 4 oldu

Enflasyonda bundan sonra ne olacak?

Dış açık genişlemeyi sürdürüyor



Portföylerde yaz sonuna kadar ne öneriliyor?

‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’

38 AB’deki gaz krizini fırsata çevirecek

Savunma ve uzay sanayi ile büyüyecek

İş dünyası için öncelik istikrar ve uyum

Çiftçinin oğlu Londra Borsası’na hazırlanıyor

Rus buğdayı Türkiye’de işlenir mi?

“Gaziantep’te 50 milyon Euro’luk tesis kuracağız”

Otomotiv sektöründe bayilik fırsatı artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Hepsiburada lojistik ve fintech’i platform dışına çıkartacak

50’yi aşkın ülkeye mayo satıyor

Metro Türkiye küçük ölçekli balıkçılara raflarını açtı

İtalyan peynirine yatırım yaptı



PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar spora değer katıyorlar

İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

GİRİŞİM

Kozmetik sektöründe yeni girişim

VERGİDE GÜNDEM

Nakit sermaye artırımında indirim uygulaması

BORSA

Banka hisselerinde ‘Şimşek’ hesabı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...



YATIRIMCIYA ÖZEL

Türkiye İş Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...