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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

09 Temmuz 2023 | 09:50
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2023 | 09:54
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Ekonomist’te Bu Hafta

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Uzun vadeli yatırımlarda teknoloji üreten şirketlere odaklanılmalı”
Papara, Avrupa’ya İspanya’dan açılıyor
2050’de ‘Karbon Net Sıfır’ olmayı hedefliyor
Anadolu Sigorta’da üst düzey atamalar devam ediyor
Dr. Soner Canko, Moka Yönetim Kurulu’nda
Üç isim, ÜNLÜ&Co’dan Dinamik Yatırım’a geçti

GÖSTERGE
Haziran enflasyonu bize ne anlatıyor?
Dış açık altı ayda 60 milyar doları aştı
İmalat PMI üç aydır yatay

‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı
“Yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız“
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Perakendede yapay zeka dönemi
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
“Uzakdoğu ve Afrika pazarları hedefimizde”
Zeytinyağı ihracatı ‘kuraklık’ ile rekor kırdı

İŞ DÜNYASINDAN
Hazır giyim sanayicileri destek bekliyor
Medizane, premium bebek ürünlerinde iddialı büyüyor
Sürdürülebilir turizme
2 milyon dolar destek verdi
Sismik izolasyona yatırım yaptı
13 yılda 500 ürünü yeniden formüle etti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tüketici markada etik değerlere bakıyor
50 bin genç kadına ulaşmayı hedefliyor

GİRİŞİM
Yurtdişında büyüme atağı devam edecek
Oyun kuluçkaları birleşti

ÖZEL DOSYA
Üniversite tercih rehberi

VERGİDE GÜNDEM
Vergicilerin mali tatili

BORSA
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi... 
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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