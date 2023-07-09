Ekonomist’te Bu Hafta

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Uzun vadeli yatırımlarda teknoloji üreten şirketlere odaklanılmalı”

Papara, Avrupa’ya İspanya’dan açılıyor

2050’de ‘Karbon Net Sıfır’ olmayı hedefliyor

Anadolu Sigorta’da üst düzey atamalar devam ediyor

Dr. Soner Canko, Moka Yönetim Kurulu’nda

Üç isim, ÜNLÜ&Co’dan Dinamik Yatırım’a geçti

GÖSTERGE

Haziran enflasyonu bize ne anlatıyor?

Dış açık altı ayda 60 milyar doları aştı

İmalat PMI üç aydır yatay

‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı

“Yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız“

30 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti

Perakendede yapay zeka dönemi

Yeni nesil üretim için yatırım yarışı

3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor

“Uzakdoğu ve Afrika pazarları hedefimizde”

Zeytinyağı ihracatı ‘kuraklık’ ile rekor kırdı

İŞ DÜNYASINDAN

Hazır giyim sanayicileri destek bekliyor

Medizane, premium bebek ürünlerinde iddialı büyüyor

Sürdürülebilir turizme

2 milyon dolar destek verdi

Sismik izolasyona yatırım yaptı

13 yılda 500 ürünü yeniden formüle etti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüketici markada etik değerlere bakıyor

50 bin genç kadına ulaşmayı hedefliyor

GİRİŞİM

Yurtdişında büyüme atağı devam edecek

Oyun kuluçkaları birleşti

ÖZEL DOSYA

Üniversite tercih rehberi

VERGİDE GÜNDEM

Vergicilerin mali tatili

BORSA

Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...