BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.09.2026)

Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 81.65 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 75.66 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.18 azalışla 13,284 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 273 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 186.43 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 35.90 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.55 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -177.15 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13,408 ve 13,531 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,180 ve 13,076 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.06 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Düşüşte

117 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 107.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 107.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 113.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 98.50-91.50

Satım aralığı: 108.00-111.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Aselsan



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 372.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 362.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 387.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 362.50-352.50

Satım aralığı: 387.50-385.00

Endeks Ağırlığı (%): 10.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.393 puan arttı.



Astor Enerji



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 248 seviyesinin altındaki kapanışlarda 220.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 248 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 300.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 220.00-199.00

Satım aralığı: 300.00-305.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.182 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 432.135748647036 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 415.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 419.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 415.00-397.50

Satım aralığı: 425.00-437.50

Endeks Ağırlığı (%): 8.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.274 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

81.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 78.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 84.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 78.50-75.00

Satım aralığı: 80.50-83.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.098 puan arttı.



Ford Otosan



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 79.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 67.50-60.50

Satım aralığı: 76.00-79.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



Gülermak Ağır Sanayi



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 140 seviyesinin altındaki kapanışlarda 113.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 140 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 166.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 113.00-77.00

Satım aralığı: 166.00-140.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.054 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 46.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 48.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 45.00-40.00

Satım aralığı: 48.50-53.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.021 puan arttı.



Koç Holding



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 227.6 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 203.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 226.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 203.00-198.00

Satım aralığı: 216.00-225.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.122 puan arttı.



Kuyas Yatırım



Düşüşte

73 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 50.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 50.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 31.25-19.40

Satım aralığı: 66.00-66.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.101 puan azaldı.



Migros Ticaret



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.549 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 515.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 535.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 515.00-482.50

Satım aralığı: 535.00-580.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



Pegasus



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.160 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 137.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 154.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 137.00-132.00

Satım aralığı: 147.00-154.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



Sabancı Holding



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 88.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 83.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 88.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 92.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 83.50-77.50

Satım aralığı: 92.50-90.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



Turkcell



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 97.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 100.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 92.00-90.00

Satım aralığı: 100.00-103.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.197 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 301.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 277.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 295.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 277.50-275.00

Satım aralığı: 295.00-305.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.169 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 284.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 277.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 290.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 277.50-277.50

Satım aralığı: 290.00-285.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Türk Telekom



Düşüşte

60.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 52.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 52.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 56.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 47.00-43.00

Satım aralığı: 53.50-54.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.041 puan azaldı.