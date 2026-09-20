Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran’a yeniden saldırı kararı aldığı dile getirilen açıklamada, “Eğer ABD tekrar İran’a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve ABD unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz. Hata yaparsanız acı verici saldırıların hedefi olursunuz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bölge ülkelerinin İran’a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde, ABD’nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetlerinden "sağduyu beklenmemesi" gerektiği savunuldu. Öte yandan İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi de ülkesinin sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti.

İran: Şartlarımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisinde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diplomasi sahnesinde "akılcı ve pazarlığa kapalı" bir tutum izlediklerini dile getiren Kalibaf, İran'ın mesaj ve şartlarının aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini ifade etti. Kalibaf, "Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

İran'da ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Kalibaf, "Biz, savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu. Makul ve güçlü şekilde savaşılması, uygun zamanda ise güç ve akılcılıkla müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz."