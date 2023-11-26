Ekonomist’te Bu Hafta

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İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

İş dünyası müzik için buluştu

FİNANS KORİDORU

QNB Sigorta hayat ürünlerinin yanında TSS odaklı büyüyecek

Yapı Kredi üç yılda 80 bin kadına ulaşacak

Burgan Bank ‘ON’ ile beş yılda 5 milyon müşteri hedefliyor

Foreks, yoluna ‘ForInvest’olarak devam ediyor

GÖSTERGE

Ekonomide soğuma işaretleri başladı

Bütçe ekimde de açık verdi

İşsizlik üçüncü çeyrekte düştü

Tüketici güveni kasımda arttı

BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?

“Deprem bölgesinde 4 tesis kuruyoruz”

2024’te 200 bin adet ofis koltuğu üretecek

Canon Türkiye’de deneyim merkezi açacak

Yatırımda giriş bedeli almayan 27 şirket

Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi

Dünya lideri un sektörü yatırıma odaklandı

“AVM yatırımı artık rasyonel değil”

İkinci elde fiyat artışı bekleniyor

İŞ DÜNYASINDAN

İSO’dan ‘girişimci devlet’ tezi

“Sürdürülebilir kalkınma için hızlanmak gerekiyor”

2024’te 17 uçağı daha filosuna katacak

“Turizm ve madencilik bir arada olabilir”

Ayakkabıcılardan ‘yerli giyelim’ çağrısı

20 milyon dolarlık elma ihraç edecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların ‘eşitlik’ duyarlılığı artıyor

Gain, Rams ile globale oynuyor

GİRİŞİM

İK’yı 1 milyon akıllı cebe sokacak Tarım girişimine yatırım geldi

Değerlemesini iki katına çıkardı

VERGİDE GÜNDEM

Soru ve yanıtlarla emlak vergisi muafiyeti

BORSA

20 kurumdan 55 hisse önerisi

Hitit, Avrupa ve ABD odaklı büyüyecek

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

