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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

26 Kasım 2023 | 10:40
Son Güncellenme: 26 Kasım 2023 | 10:44
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Ekonomist’te Bu Hafta

EN ZENGİN 100
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
İş dünyası müzik için buluştu

FİNANS KORİDORU
QNB Sigorta hayat ürünlerinin yanında TSS odaklı büyüyecek
Yapı Kredi üç yılda 80 bin kadına ulaşacak
Burgan Bank ‘ON’ ile beş yılda 5 milyon müşteri hedefliyor
Foreks, yoluna ‘ForInvest’olarak devam ediyor

GÖSTERGE
Ekonomide soğuma işaretleri başladı
Bütçe ekimde de açık verdi
İşsizlik üçüncü çeyrekte düştü
Tüketici güveni kasımda arttı

BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
“Deprem bölgesinde 4 tesis kuruyoruz”
2024’te 200 bin adet ofis koltuğu üretecek
Canon Türkiye’de deneyim merkezi açacak 
Yatırımda giriş bedeli almayan 27 şirket
Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi
Dünya lideri un sektörü yatırıma odaklandı
“AVM yatırımı artık rasyonel değil”
İkinci elde fiyat artışı bekleniyor

İŞ DÜNYASINDAN
İSO’dan ‘girişimci devlet’ tezi
“Sürdürülebilir kalkınma için hızlanmak gerekiyor”
2024’te 17 uçağı daha filosuna katacak
“Turizm ve madencilik bir arada olabilir”
Ayakkabıcılardan ‘yerli giyelim’ çağrısı
20 milyon dolarlık elma ihraç edecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların ‘eşitlik’ duyarlılığı artıyor
Gain, Rams ile globale oynuyor

GİRİŞİM
İK’yı 1 milyon akıllı cebe sokacak Tarım girişimine yatırım geldi
Değerlemesini iki katına çıkardı

VERGİDE GÜNDEM
Soru ve yanıtlarla emlak vergisi muafiyeti

BORSA
20 kurumdan 55 hisse önerisi 
Hitit, Avrupa ve ABD odaklı büyüyecek
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...
 

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