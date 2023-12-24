Ekonomist'te Bu Hafta

2024’ÜN OYUN PLANI
PANO
ETKİNLİK
En güçlü 50 kadın CEO ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Ekonomi politikalarında aynı yolda devam edersek 2026’da rahatlarız”
BES’te 2024 fon büyüklüğü hedefi, 1,3 trilyon TL
“Yurtdışındaki Türk projelerinde aktif olmayı sürdüreceğiz”
“Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz”
MAKRO GÖSTERGELER
2024’te ekonominin rotası ne olacak?
CEO ANKET
CEO’ların gözü enflasyonda olacak
BAKIŞ
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
“İhracat menzilini uzak ülkelere taşımalıyız”
“Yeni bir destekleme üzerine çalışıyoruz”
“Adalet sisteminde iyileşme bekliyoruz”
“2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk”
“AB’deki kaybı yeni pazarlarla aşabiliriz”
“2024’te en kötü geride kalacak”
“En önemli öncelik enflasyon olmalı”
“Dengelenme ile yatırımlar artar”
“Kadını yerelde güçlendireceğiz”
“Gelişmek için eğitim ve siyaset değişmeli”
“Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek”
PERAKENDE
Tüketicinin alım gücü 2024’ü belirleyecek
İK
Şirketler yetenek peşinde koşacak
HAZIR GİYİM
2024’ün ikinci yarısında canlanma bekleniyor
TEKSTİL
Katma değerli üretime odaklanacak
PAZARLAMA
‘Yeni Nesil Medya’ etkisi 2024’te artacak
ENERJİ
Yeşil enerjinin yükselişi 2024’te de sürecek
GAYRİMENKUL
2024 yılının ana aktörü ‘konut’ olacak
TURİZM
Turizmde hedef dünya üçüncülüğü
OTOMOTİV
Yüzde 30’a varan daralma bekleniyor
DEMİR-ÇELİK
Yerli üretim için ‘korumacılık’ talebi
TARIM
Enflasyon ve kayıt dışına çözüm arayışı
GİRİŞİM
Girişimciler 2024’e umutla giriyor
KİMYA
Kimya sektörü 2023’ü kayıpla kapatacak
TELEKOM
İletişimde yapay zeka etkisi artacak
BANKACILIK
Sektörün büyümesinde yavaşlama devam edecek
İŞ DÜNYASINDAN
“Enerjide dönüşümle kalkınma hamlesi yaratılabilir”
Palandöken’e yeni otel kuracak
Elektrikli şarj ünitesi üretimine giriyor
Kadın saat ustaları yetiştiriyor
2024’te 6 kitap daha çıkaracak
VERGİDE GÜNDEM
Sosyal içerik üreticilerinin vergilendirilmesi
ÖZEL DOSYA
ŞİRKETLERİN 2024 PROJEKSİYONLARI
PARA PİYASALARI
Para piyasaları 2024 ilk çeyrekte neler bekliyor?
BORSA
2024, borsada ‘fırsat’ yılı mı olacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler..