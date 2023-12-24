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Ekonomist'te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

24 Aralık 2023 | 11:10
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Ekonomist'te Bu Hafta

2024’ÜN OYUN PLANI
PANO
ETKİNLİK
En güçlü 50 kadın CEO ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU
“Ekonomi politikalarında aynı yolda devam edersek 2026’da rahatlarız”
BES’te 2024 fon büyüklüğü hedefi, 1,3 trilyon TL
“Yurtdışındaki Türk projelerinde aktif olmayı sürdüreceğiz”
“Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz”

MAKRO GÖSTERGELER
2024’te ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET
CEO’ların gözü enflasyonda olacak

BAKIŞ
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
“İhracat menzilini uzak ülkelere taşımalıyız”
“Yeni bir destekleme üzerine çalışıyoruz”
“Adalet sisteminde iyileşme bekliyoruz”
“2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk”
“AB’deki kaybı yeni pazarlarla aşabiliriz”
“2024’te en kötü geride kalacak”
“En önemli öncelik enflasyon olmalı”
“Dengelenme ile yatırımlar artar”
“Kadını yerelde güçlendireceğiz”
“Gelişmek için eğitim ve siyaset değişmeli”
“Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek”

PERAKENDE
Tüketicinin alım gücü 2024’ü belirleyecek

İK
Şirketler yetenek peşinde koşacak

HAZIR GİYİM
2024’ün ikinci yarısında canlanma bekleniyor

TEKSTİL
Katma değerli üretime odaklanacak

PAZARLAMA
‘Yeni Nesil Medya’ etkisi 2024’te artacak

ENERJİ
Yeşil enerjinin yükselişi 2024’te de sürecek

GAYRİMENKUL
2024 yılının ana aktörü ‘konut’ olacak

TURİZM
Turizmde hedef dünya üçüncülüğü

OTOMOTİV
Yüzde 30’a varan daralma bekleniyor

DEMİR-ÇELİK
Yerli üretim için ‘korumacılık’ talebi

TARIM
Enflasyon ve kayıt dışına çözüm arayışı

GİRİŞİM
Girişimciler 2024’e umutla giriyor

KİMYA
Kimya sektörü 2023’ü kayıpla kapatacak

TELEKOM
İletişimde yapay zeka etkisi artacak

BANKACILIK
Sektörün büyümesinde yavaşlama devam edecek

İŞ DÜNYASINDAN
“Enerjide dönüşümle kalkınma hamlesi yaratılabilir”
Palandöken’e yeni otel kuracak
Elektrikli şarj ünitesi üretimine giriyor
Kadın saat ustaları yetiştiriyor
2024’te 6 kitap daha çıkaracak

VERGİDE GÜNDEM
Sosyal içerik üreticilerinin vergilendirilmesi

ÖZEL DOSYA
ŞİRKETLERİN 2024 PROJEKSİYONLARI

PARA PİYASALARI
Para piyasaları 2024 ilk çeyrekte neler bekliyor?

BORSA
2024, borsada ‘fırsat’ yılı mı olacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler..

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