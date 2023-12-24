Ekonomist'te Bu Hafta

2024’ÜN OYUN PLANI

PANO

ETKİNLİK

En güçlü 50 kadın CEO ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Ekonomi politikalarında aynı yolda devam edersek 2026’da rahatlarız”

BES’te 2024 fon büyüklüğü hedefi, 1,3 trilyon TL

“Yurtdışındaki Türk projelerinde aktif olmayı sürdüreceğiz”

“Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz”

MAKRO GÖSTERGELER

2024’te ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET

CEO’ların gözü enflasyonda olacak

BAKIŞ

İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri

“İhracat menzilini uzak ülkelere taşımalıyız”

“Yeni bir destekleme üzerine çalışıyoruz”

“Adalet sisteminde iyileşme bekliyoruz”

“2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk”

“AB’deki kaybı yeni pazarlarla aşabiliriz”

“2024’te en kötü geride kalacak”

“En önemli öncelik enflasyon olmalı”

“Dengelenme ile yatırımlar artar”

“Kadını yerelde güçlendireceğiz”

“Gelişmek için eğitim ve siyaset değişmeli”

“Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek”

PERAKENDE

Tüketicinin alım gücü 2024’ü belirleyecek

İK

Şirketler yetenek peşinde koşacak

HAZIR GİYİM

2024’ün ikinci yarısında canlanma bekleniyor

TEKSTİL

Katma değerli üretime odaklanacak

PAZARLAMA

‘Yeni Nesil Medya’ etkisi 2024’te artacak

ENERJİ

Yeşil enerjinin yükselişi 2024’te de sürecek

GAYRİMENKUL

2024 yılının ana aktörü ‘konut’ olacak

TURİZM

Turizmde hedef dünya üçüncülüğü

OTOMOTİV

Yüzde 30’a varan daralma bekleniyor

DEMİR-ÇELİK

Yerli üretim için ‘korumacılık’ talebi

TARIM

Enflasyon ve kayıt dışına çözüm arayışı

GİRİŞİM

Girişimciler 2024’e umutla giriyor

KİMYA

Kimya sektörü 2023’ü kayıpla kapatacak

TELEKOM

İletişimde yapay zeka etkisi artacak

BANKACILIK

Sektörün büyümesinde yavaşlama devam edecek

İŞ DÜNYASINDAN

“Enerjide dönüşümle kalkınma hamlesi yaratılabilir”

Palandöken’e yeni otel kuracak

Elektrikli şarj ünitesi üretimine giriyor

Kadın saat ustaları yetiştiriyor

2024’te 6 kitap daha çıkaracak

VERGİDE GÜNDEM

Sosyal içerik üreticilerinin vergilendirilmesi

ÖZEL DOSYA

ŞİRKETLERİN 2024 PROJEKSİYONLARI

PARA PİYASALARI

Para piyasaları 2024 ilk çeyrekte neler bekliyor?

BORSA

2024, borsada ‘fırsat’ yılı mı olacak?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler..