Ekonomist’te Bu Hafta

ÜÇ BÜYÜK İLDE OFİS FİYATLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

İş dünyası liderleri CEO Vizyon 2024’te buluştu

FİNANS KORİDORU

BES’te fon çeşitliliğini artırmaya odaklanacak

Yeni şubelerle büyüyecek

“Yatırımcıları kapsamlı içgörülerle donatmayı hedefliyoruz”

“Üstleneceğimiz deprem hasarı 550 milyon Euro’yu bulur”

PYŞ’lerin yönettiği varlıklar 3 trilyon TL’yi aştı

GÖSTERGE

Bütçe açığında 20 yılın zirvesi

İşsizlik yeniden yükselişe geçti

Yıllık cari açık 50 milyar dolara dayandı

Sanayi üretiminde fren sesleri

Enflasyon özel markalı ürünlere talebi tetikledi

“Yeni halka arzlar planlıyoruz”

Türkiye’yi hizmet ihracatında üs yaptı

Sunar, iki şirketini borsaya açacak

305 işlemde 7 milyar dolar hacim gerçekleşti

Pizza zincirleri yeni girişimciler arıyor

Şampiyon fon yöneticileri ne öneriyor?

Yerli pet sektöründe ihracat atağı başladı

“2024’ün ana gündemi enflasyon olmalı”

Yapay zeka destekli cihazlar öne çıkıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Gençler için fırsat eşitliğini yerele taşıyacak

Net sıfır emisyon odaklı yatırım yapıyor

İhracatçılar büyük pazarlara odaklanacak

Sürdürülebilirliği merkezine aldı

Çiftçiye destek olacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar kadın istihdamına odaklandı

İstanbul da açık inovasyon merkezi oldu

GİRİŞİM

Tarım dostu start up yurtdışında büyüyecek

Kadın girişimcilere destek

Fintech girişime yatırım geldi

Kütahya’da KOBİ’ler ile buluştu

VERGİDE GÜNDEM

Kurumlar için geçerli yeni vergi düzenlemeleri

BORSA

Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

T. Şişecam ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...