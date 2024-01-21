Ekonomist’te Bu Hafta

ÜÇ BÜYÜK İLDE OFİS FİYATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
İş dünyası liderleri CEO Vizyon 2024’te buluştu
FİNANS KORİDORU
BES’te fon çeşitliliğini artırmaya odaklanacak
Yeni şubelerle büyüyecek
“Yatırımcıları kapsamlı içgörülerle donatmayı hedefliyoruz”
“Üstleneceğimiz deprem hasarı 550 milyon Euro’yu bulur”
PYŞ’lerin yönettiği varlıklar 3 trilyon TL’yi aştı
GÖSTERGE
Bütçe açığında 20 yılın zirvesi
İşsizlik yeniden yükselişe geçti
Yıllık cari açık 50 milyar dolara dayandı
Sanayi üretiminde fren sesleri
Enflasyon özel markalı ürünlere talebi tetikledi
“Yeni halka arzlar planlıyoruz”
Türkiye’yi hizmet ihracatında üs yaptı
Sunar, iki şirketini borsaya açacak
305 işlemde 7 milyar dolar hacim gerçekleşti
Pizza zincirleri yeni girişimciler arıyor
Şampiyon fon yöneticileri ne öneriyor?
Yerli pet sektöründe ihracat atağı başladı
“2024’ün ana gündemi enflasyon olmalı”
Yapay zeka destekli cihazlar öne çıkıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Gençler için fırsat eşitliğini yerele taşıyacak
Net sıfır emisyon odaklı yatırım yapıyor
İhracatçılar büyük pazarlara odaklanacak
Sürdürülebilirliği merkezine aldı
Çiftçiye destek olacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar kadın istihdamına odaklandı
İstanbul da açık inovasyon merkezi oldu
GİRİŞİM
Tarım dostu start up yurtdışında büyüyecek
Kadın girişimcilere destek
Fintech girişime yatırım geldi
Kütahya’da KOBİ’ler ile buluştu
VERGİDE GÜNDEM
Kurumlar için geçerli yeni vergi düzenlemeleri
BORSA
Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
T. Şişecam ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...