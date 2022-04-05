Keleşoğlu Holding’in 1,5 milyar dolar yatırım değeriyle yükselen Denizİstanbul projesinde Bahar Rezidans etabının yapımı ve satışı başladı. Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Keleş, İstanbul’da önünde marinası olan tek kasaba konseptindeki Denizİstanbul’un yüzde 79 yeşil alanı, az katlı konakları, villa ve daireleriyle İstanbul’a örnek bir yaşam sunduğunu, Bahar Rezidans etabının toplam 574 konuttan oluştuğunu söyledi.

Pandemi ile birlikte artık insanlar doğaya yakın bahçeli projeleri tercih eder hale geldi. Bunun için İstanbul’un çeperlerindeki villa projeleri ile sayfiyelere taşınmak trend oldu. Keleşoğlu Holding imzasıyla yükselen İstanbul’un marinalı sahil kasabası niteliğindeki Denizİstanbul projesi, İstanbul’da sahil kasabası tadında bir yaşam sunuyor. Denizİstanbul’un 2026 yılında tüm etapları tamamlandığında 30 bin kişinin yaşadığı 5 bin 700 konutlu bir proje olması planlanıyor. Şimdiye kadar satışları %50’ye ulaşan projede, 3 bin konutluk 5 yeni etap daha satışa çıkacak. İnşaat sektöründe 1979’dan bu yana projeler üreten Keleşoğlu Holding’in 1,5 milyar dolar yatırım değeriyle yükselen Denizİstanbul projesinde Bahar Rezidans etabının yapımı ve satışına başlandı.

Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Keleş, Bahar Rezidans’ın marinası, kumsalı ve 1,5 milyon metrekarelik yaşam alanıyla İstanbul’un en büyük projesi olan Denizİstanbul’un dokuzuncu etabı olduğunu söylüyor.

HUDUT KAPISI VAR

İstanbul’un iki hudut kapısından birinin Denizİstanbul’da bulunduğuna dikkat çeken Fuat Keleş proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da önünde marinası olan tek kasaba konseptinde olma özelliği ile benzersiz olan Denizİstanbul, %79 yeşil alanı, az katlı konakları, villa ve daireleriyle İstanbul’a örnek bir yaşam sunuyor. Projenin önünde yer alan marinanın İstanbul’un iki hudut kapısından biri olması Denizİstanbul’a değer katan en önemli özelliklerden biri. Denizİstanbul, teknelerle yurt dışından gelecek yabancı turistlerin ayak basacağı ilk yer konumunda. Kasabanın sahil şeridinde, denize girilebilen bir kumsal ve tamamen manzaraya hakim kafe ve restoranlar bulunuyor. Böylece İstanbul’a şehir turizmi için gelenler ile Türkiye’ye tatil turizmine gelenleri aynı lokasyonda birleştiriyor.”

574 KONUTTAN OLUŞUYOR

Yakamoz, Kalyon Evleri, Mercan Konakları 1 ve 2, Marina Villaları, Sedef Konakları 1 ve 2, Marina Rezidans’ın ardından gelen Bahar Rezidans etabı toplam 574 konuttan oluşuyor. Mimarisi, lebi derya terasları ve bahçeli ev seçenekleriyle 1+1’den 5+1’e birçok daire çeşidi sunuyor. Tüm ihtiyaçlarına ve sosyal donatılara kolayca ulaşmak ve bahçesinde hayatı 365 gün tatil tadında yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Bahar Rezidans’ da teslimlerin 2024 yılı Haziran ayında başlaması planlanıyor.t etabı ve ilave sosyal alanlar, ticari alan ve turizm etapları ile toplam 20 etaptan oluşuyor. Proje, başlangıcından bu yana %120 oranında prim yaptı.

DENİZİSTANBUL PROJE KÜNYESİ

Lokasyon : Yakuplu Sahil / İstanbul

Konut sayı : 5700 adet

Toplam arsa alanı : 1.500 Dönümd

Konut Tipi : 1+1’den 5+1’e daireler, penthouse daireler, villalar

Metre Kare Aralığı : 71 m²’den 248 m²’ye farklı daire ve 533 m²’den 634 m²’ye villa seçenekleri

Etap sayısı : Bitirilmiş 5 Etap, inşaat halinde 4 etap, off-plan etaplarla toplam 14 konut etabı

Teslim Tarihi : 2026