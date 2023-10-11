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Emlak satışında kimlik doğrulama dönemi 1 Kasım'da başlıyor: Uygulama ne getiriyor?

1 Kasım'dan itibaren emlak satışlarına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama şartı geliyor. Peki uygulama nasıl yapılacak, ne getirecek?

11 Ekim 2023 | 10:22
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Emlak satışında kimlik doğrulama dönemi 1 Kasım'da başlıyor: Uygulama ne getiriyor?

Emlak piyasasında sahte ilanlarla mücadele etmek için yeni bir uygulama başlatılıyor. 1 Kasım itibarıyla emlak satışı yapmak isteyen mülk sahiplerinin e-kimlik doğrulaması yapması gerekecek. 

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Başkanı (TÜGEM) Hakan Akdoğan, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Akdoğan şöyle konuştu: 

"Böylelikle ilanların mülk sahipleri tarafından onaylanması bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve sahte ilanları engellemek açısında kıymetli. Emlak işletmelerin girdiği ilanlar var. Onlarda kendi yetki belgeleri ile girebilecekler. Yetki belgesi olmayan hiçbir emlak işletmesi ilan portallarında üyelik alamayacak. Üyelik açsa bile mülk sahibi tarafından yetkilendirme sözleşmesi olmayan hiç bir emlak işletmesi ilan girişinde bulunamayacak. Bu ilanlar girdiğinde bir doğrulama yapılarak devam edileceği içinde piyasada  kasım itibarıyla sahte ilanların önüne geçilmiş, fiyat istikrarının devamı için de çok önemli adım atılmış olacak."

Akdoğan, bunun yanı sıra insanların belli fiyatı referans alamadığı için fiyat karmaşası yaşandığına dikkat çekerek, "Vatandaşlar aracılık hizmetini kimden alacağını bilmediğinden şok ciddi tüketici mağduriyetleri oluştu. Artık bakanlıktan yetki belgesini almış emlak işletmelerinden bu hizmeti almaları gerekiyor." dedi. 

Özellikle fiyat istikrarının sağlanması adına değer haritalarının oluşturulması önerisinde bulunduklarını açıklayan Akdoğan,  hem kiralık hem de satılık tarafta bölgesel değer haritaları oluşturulduğunda daha adil ve hakkaniyetli bir fiyat politikasının oluşacağını ifade etti. 

Kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Kimlik doğrulaması için e-Devlet sistemi kullanılacak. Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o taşınmazın sahibi olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda yakını olarak girenler de e-Devlet üzerinden doğrulanabilecek. e-Devlet üzerinden kurulacak kimlik doğrulama sistemiyle sahte ilanlar sistemden düşürülecek.

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