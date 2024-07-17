Emlakjet'e göre 'arsa' ilgisi sürüyor: Öne çıkan iki bölge

Verilere göre, kullanıcıların yüzde 57'si arsa yatırımı düşünüyor. Bunların yüzde 37'si arsa yatırımı için Marmara Bölgesi'ni öncelikli olarak tercih ederken, yüzde 26'sı Ege Bölgesi'ni tercih ediyor. Akdeniz yüzde 16, Karadeniz yüzde 15 ile arsa yatırımı için tercih edilen diğer bölgeler arasında yer alıyor. Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde, deprem riskine karşı güvenli olması, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı olanakları öne çıkıyor.

- Arsa yatırımında imar tercihi ön planda

Rapora göre, kullanıcıların yüzde 40'ı arsa alırken imara açık olmasına önem verirken, yüzde 20'si konuma dikkat ediyor. Kullanıcıların yüzde 45'i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa yatırımı yaparken, yüzde 20'si arsayı yatırım amaçlı satın alacağını belirtiyor.

Gayrimenkul anketine göre, arsa yatırımına daha sıcak bakanların yüzde 61'ini kadınlar, yüzde 39'unu ise erkekler oluşturuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, emlak sektöründeki durgunluğun, konut almak isteyenleri arsa yatırımına yönlendirdiğini belirtti. İdikat, "2023'te ivme kazanan arsa yatırımı, güncelliğini korumaya devam ediyor. Anket sonuçlarımız, yatırımcıların bu alana ilgisinin arttığını ve arsa yatırımını barınma ihtiyacına bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor. Özellikle sonuçlarda görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri arsa yatırımı için cazip bir seçenek sunuyor. Bu bölgeler, gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve modern altyapıları ile yatırımcılara yüksek getiri ve uzun vadeli değer artışı imkanı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. AA