ARA
Bist 100
11134,08
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
33,0818
0,0808%
Dolar/TL
Euro/TL
36,1871
0,4401%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0938
0,3666%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2615,82
-0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Emlakjet'e göre 'arsa' ilgisi sürüyor: Öne çıkan iki bölge

Emlakjet'e göre 'arsa' ilgisi sürüyor: Öne çıkan iki bölge

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin haziran ayı emlak verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, yayımladığı haziran emlak verilerine göre geçen yıl başlayan arsa talebindeki artış eğiliminin haziranda da devam etti. Bu artışta, gayrimenkul alımında yaşanan zorluklar ve ekonomik koşullar etkili oldu.

17 Temmuz 2024 | 14:58
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2024 | 17:59
Emlakjet'e göre 'arsa' ilgisi sürüyor: Öne çıkan iki bölge

Verilere göre, kullanıcıların yüzde 57'si arsa yatırımı düşünüyor. Bunların yüzde 37'si arsa yatırımı için Marmara Bölgesi'ni öncelikli olarak tercih ederken, yüzde 26'sı Ege Bölgesi'ni tercih ediyor. Akdeniz yüzde 16, Karadeniz yüzde 15 ile arsa yatırımı için tercih edilen diğer bölgeler arasında yer alıyor. Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde, deprem riskine karşı güvenli olması, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı olanakları öne çıkıyor.

- Arsa yatırımında imar tercihi ön planda

Rapora göre, kullanıcıların yüzde 40'ı arsa alırken imara açık olmasına önem verirken, yüzde 20'si konuma dikkat ediyor. Kullanıcıların yüzde 45'i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa yatırımı yaparken, yüzde 20'si arsayı yatırım amaçlı satın alacağını belirtiyor.

Gayrimenkul anketine göre, arsa yatırımına daha sıcak bakanların yüzde 61'ini kadınlar, yüzde 39'unu ise erkekler oluşturuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, emlak sektöründeki durgunluğun, konut almak isteyenleri arsa yatırımına yönlendirdiğini belirtti. İdikat, "2023'te ivme kazanan arsa yatırımı, güncelliğini korumaya devam ediyor. Anket sonuçlarımız, yatırımcıların bu alana ilgisinin arttığını ve arsa yatırımını barınma ihtiyacına bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor. Özellikle sonuçlarda görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri arsa yatırımı için cazip bir seçenek sunuyor. Bu bölgeler, gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve modern altyapıları ile yatırımcılara yüksek getiri ve uzun vadeli değer artışı imkanı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. AA

İlgili Haberler
GYF'ler için yeni dönem: Neler değişti?
GYF'ler için yeni dönem: Neler değişti?
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında haziran rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında haziran rakamları belli oldu
Ankara'daki iki ünlü işhanı ve çarşıda 67 taşınmaz kiraya verilecek
Ankara'daki iki ünlü işhanı ve çarşıda 67 taşınmaz kiraya verilecek
Van'da 210 arsa satışa çıktı
Van'da 210 arsa satışa çıktı
Konutta son 4 yılda illere göre fiyat artış oranları: Rekor yüzde 1208 ile bu ilde!
Konutta son 4 yılda illere göre fiyat artış oranları: Rekor yüzde 1208 ile bu ilde!
0
  • ALTIN GRAM - TL 2615,82 -0,28%
  • ALTIN ONS 2459,39 -0,38%
  • BIST 100 11134,08 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,078 -1,433%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36856 1,41688%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,6 0,1696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0818 0,0808%
  • EURO/DOLAR 1,0938 0,3666%
  • EURO/TURK LIRASI 36,1871 0,4401%
  • STERLIN/DOLAR 1,30101 0,28598%
Borsa Haberleri
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
Astor Enerji'de Avrupa hedefleri
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
Astor Enerji'de Avrupa hedefleri
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL