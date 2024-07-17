Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
- Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.
- Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü.
- İstanbul, haziranda konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.
- Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.