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  • TÜİK açıkladı: Konut satışlarında haziran rakamları belli oldu

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında haziran rakamları belli oldu

Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

17 Temmuz 2024 | 10:16
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2024 | 10:17
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında haziran rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.
  • Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü.
  • İstanbul, haziranda konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.
  • Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.
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