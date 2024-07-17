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  • Ankara'daki iki ünlü işhanı ve çarşıda 67 taşınmaz kiraya verilecek

Ankara'daki iki ünlü işhanı ve çarşıda 67 taşınmaz kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı içerisinde bulunan 67 adet taşınmazı kiraya verecek.

17 Temmuz 2024 | 09:20
Ankara'daki iki ünlü işhanı ve çarşıda 67 taşınmaz kiraya verilecek

Açıklamada şu bilgiler veriliyor: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulüyle  8 Ağustos 2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’teki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak. İstekliler, teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü  saat 12.00’ye kadar teslim etmelidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız
 

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Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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