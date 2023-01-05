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  • Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası

Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı. Peki, orta gelirliye konut projesine kimler başvurabiliyor? İşte soru ve cevaplar:

05 Ocak 2023 | 11:44
Son Güncellenme: 05 Ocak 2023 | 11:49
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Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı. (Örnek ödeme planı başlıklı habere de bakabilirsiniz)

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

1
Soru 1: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Soru 1: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
2
Soru 2: Soru: Peşinat ödenecek mi?

Soru 2: Soru: Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
3
Soru 3: Soru: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

Soru 3: Soru: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.
4
Soru 4: Ödeme planı nasıl olacak?

Soru 4: Ödeme planı nasıl olacak?

0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.
5
Soru 5: Projede yaş sınırı olacak mı?

Soru 5: Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
6
Soru 6: İstanbul'da oturan, Ankara'dan ev alabilecek mi?

Soru 6: İstanbul'da oturan, Ankara'dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.
7
Soru 7: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Soru 7: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.
8
Soru 8: Evler satılabilecek mi?

Soru 8: Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.
9
Soru 9: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Soru 9: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.
10
Soru 10: Proje ne zaman başlayacak?

Soru 10: Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.
11
Soru 11: Başvurular nasıl olacak?

Soru 11: Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun projeler için kredi tahsis edecek.
12
Soru 12: Başvuru ücreti olacak mı?

Soru 12: Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
13
Soru 13: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi?

Soru 13: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.
14
Soru 14: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

Soru 14: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.
15
Soru 15: Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, kampanyadan faydalanabilecek mi?

Soru 15: Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, kampanyadan faydalanabilecek mi?

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
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