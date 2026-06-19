Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Temmuz'da yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında bedelin genellikle satıcıya elden teslim edildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, bu durumun kayıt dışı işlemlere zemin hazırlayabildiği, alıcı ve satıcı arasında ödeme kaynaklı anlaşmazlıklara neden olabildiği ve işlem güvenliğini olumsuz etkileyebildiği ifade edildi. Ayrıca yüksek tutarlı nakit taşınmasının, para kaybı ve hırsızlık gibi çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği vurgulandı.