Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Temmuz'da yeni dönem başlıyor

Taşınmaz alım satım işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getiriyor. Yeni uygulama kapsamında, konut, arsa ve tarla satışlarında ödeme işlemleri tapu devriyle eş zamanlı olarak sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Güvenli Ödeme Sistemi nedir ve yeni dönemde süreç nasıl işleyecek?
1 Kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor
Taşınmaz alım satımlarında kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini hedefleyen Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını bildirdi.
2 "İşlem güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor"
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında bedelin genellikle satıcıya elden teslim edildiğine dikkat çekti.
Açıklamada, bu durumun kayıt dışı işlemlere zemin hazırlayabildiği, alıcı ve satıcı arasında ödeme kaynaklı anlaşmazlıklara neden olabildiği ve işlem güvenliğini olumsuz etkileyebildiği ifade edildi. Ayrıca yüksek tutarlı nakit taşınmasının, para kaybı ve hırsızlık gibi çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği vurgulandı.
3 Güvenli Ödeme Sistemi hayata geçirildi
Açıklamada, taşınmaz alım satımlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ile hırsızlık risklerinden korunması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi'ni zorunlu hale getiren yönetmelik değişikliğinin hayata geçirildiği belirtildi.
4 Yeni bir dönem başlıyor
Açıklamada, yapılan düzenlemeyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferi (EFT) yoluyla gerçekleştirilmesi halinde, satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden ödenmesinin zorunlu olacağı vurgulandı.
5 Bakanlığa 3 aya kadar uzatma yetkisi verildi
Açıklamada, Bakanlığa söz konusu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi verildiği belirtildi. Sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğinde teknik çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.