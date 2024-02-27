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  • Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren, kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüzde 25 zam sınırına ilişkin son kararı temmuz ayında Meclis'in vereceğini söyleyerek, kararın enflasyon hedefinin tutmasına da bağlı olacağını belirtti.

27 Şubat 2024 | 16:01
Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global'de, kirada yüzde 25 zam sınırına ilişkin kararı Meclis'in vereceğini söyledi. Tunç, önceliklerinin enflasyon hedefi olduğuna dikkat çekti.

Bakan Tunç, "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik." ifadelerini kullandı.

"ZAM SINIRI UYGULAMASI UZATILDI" İDDİASI YALANLANDI

Geçen hafta kira zam sınırının uzatıldığı iddiaları gündeme düşmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti. Daha sonra düzenlemenin süresi 2023 ve 2024 yıllarında uygulanmak üzere uzatılmıştı. Kira zam sınırı uygulaması tekrar uzatılmaması halinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek.

Zam sınırı uygulamasının devre dışı kalması halinde kiralarda zam oranı, on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek.

Ev sahipleri ve kiracılar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerini takip edecek.

Ocak ayında TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşmişti.

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