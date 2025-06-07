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TOKİ 41 ilde arsa satacak: Ödeme koşulları ve örnek arsa fiyatları

TOKİ, 41 ilde 310 arsayı açık artırmayla satacak... İşte ödeme koşulları ve bazı arsaların muhammen fiyatları:

07 Haziran 2025 | 19:40
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 20:00
TOKİ 41 ilde arsa satacak: Ödeme koşulları ve örnek arsa fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde 310 arsayı 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da bulunan 310 arsa, açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırmalar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek. Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan 310 arsadan bazıları ve muhammen şöyle: 
 

1 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 1.077,42 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 1.077,42 M² KONUT ALANI

LOT NO:16
BRÜT ALAN: 8784.49 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺30.512.534,40
 

2 EDİRNE İPSALA BOZKURT'TA 1.004,74 M² SANAYİ TESİS ALANI

EDİRNE İPSALA BOZKURT'TA 1.004,74 M² SANAYİ TESİS ALANI

LOT NO:10
BRÜT ALAN: 1004.74 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺9.958.982,88
 

3 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 495,00 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 495,00 M² KONUT ALANI

LOT NO:20
BRÜT ALAN: 495 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺18.691.200,00

4 TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 8.131,77 M² KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 8.131,77 M² KONUT ALANI

LOT NO:32
BRÜT ALAN: 8131.77 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺90.197.592,84
 

5 KOCAELİ BAŞİSKELE HAVUZLUBAHÇE'DE 15.465,93 M² KONUT ALANI+YOL+TEKNİK ALTYAPI ALANI+PARK

KOCAELİ BAŞİSKELE HAVUZLUBAHÇE'DE 15.465,93 M² KONUT ALANI+YOL+TEKNİK ALTYAPI ALANI+PARK

LOT NO: 44
BRÜT ALAN: 15465.93 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺40.149.554,28
 

6 ÇANAKKALE BİGA ULUCAMİ'DE 109,71 M² KONUT ALANI

ÇANAKKALE BİGA ULUCAMİ'DE 109,71 M² KONUT ALANI

LOT NO: 74
BRÜT ALAN: 327.14 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺1.203.957,54
 

7 KOCAELİ KARTEPE RAHMİYE'DE 6.331,74 M² KONUT ALANI

KOCAELİ KARTEPE RAHMİYE'DE 6.331,74 M² KONUT ALANI

LOT NO: 62
BRÜT ALAN: 6331.74 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺56.409.471,66

8 İZMİR ÇEŞME MUSALLA'DA 1.350,00 M² KONUT ALANI

İZMİR ÇEŞME MUSALLA'DA 1.350,00 M² KONUT ALANI

LOT NO: 83
BRÜT ALAN: 1350 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺29.470.500,00

 

9 DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÜRDOĞAN'DA 4.069,53 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÜRDOĞAN'DA 4.069,53 M² KONUT ALANI

LOT NO:
BRÜT ALAN: 4205.42 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺36.015.340,50

10 ANKARA BALA BEYNAM-İMAR'DA 4.550,00 M² KONUT ALANI

ANKARA BALA BEYNAM-İMAR'DA 4.550,00 M² KONUT ALANI

LOT NO: 196 
BRÜT ALAN: 4550 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺11.274.900,00

11 ÇANAKKALE YENİCE ESKİYENİCE'DE 2.120,00 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

ÇANAKKALE YENİCE ESKİYENİCE'DE 2.120,00 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

LOT NO: 77 
BRÜT ALAN: 2120 M²
MUHAMMEN BEDEL:  ₺1.200.768
 

12 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 43.037,36 M² ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI

İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 43.037,36 M² ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI

LOT NO: 21 
BRÜT ALAN: 43037.36 M²
MUHAMMEN BEDEL: ₺743.986.842,30

13 BİLECİK PAZARYERİ DOĞANLAR'DA 790,85 M² TİCARET ALANI

BİLECİK PAZARYERİ DOĞANLAR'DA 790,85 M² TİCARET ALANI

LOT NO: 67 
BRÜT ALAN: 790.85 M²
MUHAMMEN BEDEL:  ₺2.333.007,50
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