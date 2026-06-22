TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı: Hangi illerde satış yapılacak, ödeme şartları neler?

TOKİ'nin 45 ilde toplam 343 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmasının ardından gözler satış takvimine ve başvuru detaylarına çevrildi. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? Ödeme şartları neler olacak? Satışa sunulan arsalar hangi illerde bulunuyor? İşte TOKİ'nin arsa satışına ilişkin merak edilen detaylar...
1 TOKİ hangi arsaları satışa sunacak?
TOKİ, 45 ilde bulunan 343 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Alıcılar konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma alanı, bağlık alan, plansız arsa ve sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar için teklif verebilecek.
2 TOKİ arsa satışı için açık artırmalar ne zaman yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ, 45 ilde 343 arsayı satışa çıkaracağını duyurmasının ardından açık artırmaların hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu.
Açıklanan takvime göre açık artırmalar, 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek.
Açık artırma, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla gerçekleştirilecek. İsteyenler internet üzerinden de çevrim içi olarak teklif verebilecek.
3 TOKİ arsa satışı ödeme şartları belli oldu mu?
Açık artırmaya katılmayı planlayanların en çok araştırdığı başlıklardan biri de ödeme koşulları oldu. Satışa sunulacak arsalar için yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 35 peşinatla 48 ay vade seçenekleri sunulacak.
Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle alıcılarını bulacak. Öte yandan, bir taşınmazın toplam 140 metrekarelik bölümü açık artırma yoluyla kiraya verilecek.
4 Hangi illerde satış gerçekleşecek?
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsanın açık artırmayla satışa sunulacağı kaydedildi.
5 Arsaların teminat tutarları açıklandı mı?
Arsaların muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatları, 100 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. Açıklanan teminat tutarları ise şöyle sıralanıyor:
- Muhammen bedeli 2,5 milyon TL’ye kadar olan arsalar için: 100 bin TL
- 2,5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki arsalar için: 500 bin TL
- 10 milyon TL ile 25 milyon TL arasındaki arsalar için: 2 milyon TL
- 25 milyon TL ile 50 milyon TL arasındaki arsalar için: 3 milyon TL
- 50 milyon TL ile 100 milyon TL arasındaki arsalar için: 5 milyon TL
- 100 milyon TL ile 500 milyon TL arasındaki arsalar için: 10 milyon TL
- 500 milyon TL'nin üzerindeki arsalar için: 50 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor.
7 ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 658.064,24 M² TİCARİ REKREASYON ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺987.096.360,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANKARA/ ETİMESGUT/ BALIKUYUMCU
ADA/ PARSEL
62340/ 7
BRÜT ALAN
658064.24 M²
AÇIKLAMA
E:0,10 YENÇOK: 7,50 M "1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ 5. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN 20.04.2022 TARİH 2022-773 SAYILI VE 27.09.2024 TARİH 2024-1311 SAYILI İPTAL KARARLARI BULUNMAKTA OLUP PLAN İPTALİ DEVAM ETMEKTEDİR" TAŞINMAZ ÜZERİNDE İKİ ADET BASİT NİTELİKTE VE ÜZERİNDEKİ YAPI TOKİ' YE AİT DEĞİLDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺50.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*1164 SAYILI KANUNUN 10. MD. GÖRE ARSA OFİSİ GENEL MD. LEHİNE ŞUFA HAKKI. 30.03.2001 Y: 1347 *1164 SAYILI KANUNUN 10. MD. GÖRE ARSA OFİSİ GENEL MD. LEHİNE ŞUFA HAKKI. 11.05.2004 TARİH Y: 3612 *ŞUFA HAKKI: 14.03.2005 Y: 2374 TOKİ LEHİNE *YENİMAHALLE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NE 29/06/2010 TARİH 2699 SAYI İLE YETKİ VERİLMİŞTİR. *DİĞER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - *İŞ BU TAŞINMAZ MALLAR TOPLU KONUT ÜRETMEK AMACI İLE 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANANUN,5273 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK EK 4 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA BEDELSİZ OLARAK DEVİR EDİLMİŞ OLUP,ARSA VE TOPLU KONUT ÜRETİMİNDE KULLANILMASI VE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI SONUCU KAMU HİZMETLERİNE AYRILACAK ALANLAR İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN YERLERİN MÜSTAKİL İMAR PARSELİ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLECEKTİR.AYRICA,TAŞINMAZ MALLAR HİÇ BİR ŞEKİLDE DEVİR AMACI DIŞINDA KULLANILMAYACAKTIR. (29/08/2006 TARİH VE 11409 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: <PTEXT> (19/10/2007 TARİH VE 15533 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (20/10/2009 TARİH VE 29387 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
658064.24 M²
M² BİRİM FİYATI
₺1.500,00
İMAR DURUMU
TİCARİ REKREASYON ALANI
8 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 2.273,07 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺14.774.955,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ/ AHMETBEY/GÜNDOĞDU
ADA/ PARSEL
424/ 2
BRÜT ALAN
2273.07 M²
AÇIKLAMA
E:1.00 HMAX:4 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*3083 SAYILI YASA UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (18/10/2022 TARİH VE 31720 YEVMİYE NO İLE) *KONUT ALANI
TOKİ HİSSESİ
2273.07 M²
M² BİRİM FİYATI
₺6.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
9 EDİRNE UZUNKÖPRÜ MESÇİT'TE 1.454,56 M² TİCARET ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.865.523,20
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ/ MESÇİT
ADA/ PARSEL
1619/ 5
BRÜT ALAN
1454.56 M²
AÇIKLAMA
E:1.20 YENÇOK: 5 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
1454.56 M²
M² BİRİM FİYATI
₺4.720,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI
10 İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺232.813.990,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ AVCILAR/ FİRÜZKÖY
ADA/ PARSEL
611/ 5
BRÜT ALAN
11356.78 M²
AÇIKLAMA
E:1.00
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*AI ILE GÖSTERILEN 175,20 M2 ALANDA TEIAS LEHINE IRTIFAK HAKKI VARDIR.
TOKİ HİSSESİ
11356.78 M²
M² BİRİM FİYATI
₺20.500,00
İMAR DURUMU
ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
11 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 124,51 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺1.307.355,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ TEPEÖREN
ADA/ PARSEL
9210/ 27
BRÜT ALAN
124.51 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.085 KAKS:0.17 AYRIK NİZAM 2 KAT (18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺100.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
124.51 M²
M² BİRİM FİYATI
₺10.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
12 KOCAELİ BAŞİSKELE HAVUZLUBAHÇE'DE 15.465,93 M² KONUT ALANI+YOL+PARK+TEKNİK ALTYAPI ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺38.664.825,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ HAVUZLUBAHÇE
ADA/ PARSEL
1845/ 16
BRÜT ALAN
15465.93 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.15 KAKS:0.30 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (21/11/2024 TARİH VE 24878 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
15465.93 M²
M² BİRİM FİYATI
₺2.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+YOL+PARK+TEKNİK ALTYAPI ALANI
13 YALOVA MERKEZ HACIMEHMET'TE 1.121,00 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺9.259.460,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
YALOVA/ MERKEZ/ HACIMEHMET
ADA/ PARSEL
268/ 2
BRÜT ALAN
1121 M²
AÇIKLAMA
E:0.60 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE ÇEVRE,SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLAR IÇIN TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR. (17/10/2022 TARİH VE 20075 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
1121 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.260,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
14 BURSA OSMANGAZİ ALAŞAR'DA 684,22 M² KONUT ALANI + YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.499.405,78
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BURSA/ OSMANGAZİ/ ALAŞAR
ADA/ PARSEL
4479/ 11
BRÜT ALAN
684.22 M²
AÇIKLAMA
KAKS:0.30 2 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİ OLUP, YAKLAŞIK 160 M2 YOLA TERKİ MEVCUTTUR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİGER (KONUSU: PARSEL BÜYÜKOVA KORUNMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIS İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLESİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DISINDA KULLANILAMAZ. ) TARİH: 14/08/2023 SAYI: 9690242
TOKİ HİSSESİ
684.22 M²
M² BİRİM FİYATI
₺9.499,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI + YOL
15 BALIKESİR KARESİ KABAKDERE'DE 4.316,76 M² GELİŞME KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺21.583.800,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ KARESİ/ KABAKDERE
ADA/ PARSEL
8752/ 1
BRÜT ALAN
4316.76 M²
AÇIKLAMA
E:1.70 17 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR VE TOKI TARAFINDAN PROJE KAPSAMINDA ÇIKARTILAN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLECEKTİR. ) TARİH: - SAYI: - (28/05/2019 TARİH VE 8317 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
4316.76 M²
M² BİRİM FİYATI
₺5.000,00
İMAR DURUMU
GELİŞME KONUT ALANI
16 ÇANAKKALE AYVACIK GÜLPINAR'DA 3.695,59 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺16.630.155,00
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ÇANAKKALE/ AYVACIK/ GÜLPINAR
ADA/ PARSEL
179/ 4
BRÜT ALAN
3695.59 M²
AÇIKLAMA
E:0.60 HMAX:6.5 M.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALMAKTADIR. (05/07/2023 TARİH VE 7270 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: (22/01/2025 TARİH VE 858 YEVMİYE NO İLE) -
TOKİ HİSSESİ
3695.59 M²
M² BİRİM FİYATI
₺4.500,00
İMAR DURUMU
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI