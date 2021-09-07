TOKİ, Bitlis Merkez’de inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 129 konutu kuralı satış yöntemiyle satışa sundu. Başvurular 06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), alt ve orta gelir grubuna yönelik 129 konutu satışa sundu. 2+1 daireler 188 bin 163 TL’den, 3+1 daireler 258 bin 457 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Başvurular 6-17 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
📌Bitlis Merkez’de inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 129 konutumuz kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: 06-17 Eylül 2021
Detaylı bilgi 🔎https://t.co/3iUDXw6NUD pic.twitter.com/AjDBjkixgC
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 6, 2021
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