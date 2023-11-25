AA'nın haberine göre işletme sahiplerinden Recep Semih Çelik, üçüncü kuşak olarak devraldığı çeltik işleme tesisi ve akaryakıt istasyonunun önemli gider kalemlerinden enerji ihtiyacını doğal yollarla karşılayabilmek için araştırma yaptı. Rüzgar ve güneş enerjisini araştırdığı sırada, akaryakıt istasyonuna gelen bir elektrik dağıtım şirketinin yöneticileriyle tanışıp GES hakkında bilgi aldı. Sonrasını şöyle anlatıyor:

1 2 MİLYON 77 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ ALDI Daha sonra TKDK'den GES yatırımı için hibe desteği alabileceğini öğrenen Çelik, hazırladığı toplam 4 milyon 256 bin liralık yatırım bütçesine sahip iki ayrı proje için 2 milyon 77 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

2 ENERJİ İHTİYACINI GÜNEŞTEN KARŞILIYOR Kısa sürede yatırımını tamamlayarak üretime başlayan işletmeci, çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten karşılıyor.

3 ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ŞARJ HİZMETİ DE VAR Ayrıca akaryakıt istasyonuna kurulan elektrikli otomobil şarj ünitesiyle elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunuluyor. GES'te üretilen ve tüketimden artan elektrik ise dağıtıcı firmaya satılarak işletmeye ek gelir sağlanıyor.

4 NASIL BAŞLADI? Çelik, AA muhabirine, GES yatırımından çok memnun olduğunu, herkese tavsiye ettiğini söyledi. GES yatırımına ilk etapta fabrika çatısındaki 3 bin metrekare alana kurdukları 350 kilovat kurulu güce sahip santralle başladıklarını belirten Çelik, ardından aynı çatının 1350 metrekarelik bölümüne de 240 kilovat kurulu güce sahip ikinci bir yatırım yaptıklarını anlattı.

5 "İLK BAŞTA ZOR GİBİ GELİYOR AMA..." İki GES yatırımı için de TKDK'den hibe desteği aldıklarına işaret eden Çelik, "TKDK'den aldığım hizmetten çok memnunum. Bize çok yardımcı oluyorlar, yol gösteriyorlar. Prosedürleri belli bir standart üzerinde gittiği için belki insanlara ilk başta zor gibi geliyor ama usulünü öğrenince hiçbir problem yaşamadan işlemini yapıyorsunuz." dedi.