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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (20-24 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,36 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Aselsan olurken, en çok değer kaybı Mia Teknoloji'de yaşandı.

25 Kasım 2023 | 11:34
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (20-24 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 8.062,11 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,05 kazançla 7.645,10 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,23 artışla 10.758,78 puana, Mali Endeksi yüzde 3,03 artışla 8.134,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,14 artarak 12.742,56 puana yükseldi.

ASELSAN en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,74 ile ASELSAN oldu. ASELSAN'ı, yüzde 13,91 ile Tekfen Holding, yüzde 13,79 ile Çimsa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,96 ile Mia Teknoloji, yüzde 6,53 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,44 ile Europen Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 358 milyar 575 milyon lirayla Koç Holding, 358 milyar 455 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 289 milyar 982 milyon lirayla Tüpraş oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 değer kazancıyla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 28,8800 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 yükselişle 31,5290 lira oldu.

Geçen hafta 35,7340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 artarak 36,3290 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,84 kazançla 32,7330 liradan alıcı buldu.

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