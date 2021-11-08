Pompa sistemleri markası Wilo, akıllı, verimli ve iklim dostu su teminine katkıda bulunuyor. Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürkek, 2025 yılına kadar 100 milyon insanın temiz suya erişimini sağlamak için çalıştıklarını söylüyor

Tahminlere göre pompaların, dünyadaki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği düşünülüyor. Pompaların yüzde 90’ı eski ve işlevsiz.

Eski teknolojinin yenisi ile değiştirilmesi sadece ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılan elektrikte 246 TWh’ye kadar tasarruf elde edilebileceğini gösteriyor.

Bu da artık ihtiyaç duyulmayacak yaklaşık 80 orta ölçekli elektrik santralinin kapasitesine denk geliyor.

Bu doğrultuda pompa sistemleri markası Wilo, sistem çözümlerinin kullanımı ile enerji tüketimini belirgin şekilde azaltmayı hedefliyor.

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