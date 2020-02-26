25 yılda ‘ESCO’ şirket haline dönüştü - Ekonomist

25 yılda ‘ESCO’ şirket haline dönüştü
Kontek, 1994 yılında endüstriyel otomasyon ve taahhüt kabiliyetleri ile enerji verimliliği çözümleri (AC Motor Sürücüleri) sunmak amacıyla İzmir’de kuruldu.
Schneider Electric’ten ayrılan mühendisler Ayhan Şahin ve Tolga Murat Özdemir tarafından temelleri atılan şirket, ekonomik kriz döneminde hayata geçti.
Riskleri avantaja çevirerek enerji ve otomasyon sektöründe bugünkü konumuna geldi. Anahtar teslimi endüstriyel tesis projeleri gerçekleştiren Kontek, uluslararası markaların da Türkiye’de ürün satış faaliyetlerini yürüten tek yetkili bayi durumda. Bu nedenle otomasyon sektöründeki lider firmalar arasında yer alıyor.
Altı yıl önce, ortaklar, enerji sektörüne de adım attı. Kurdukları Konar Enerji şirketiyle güneş enerjisi sektöründe de faaliyet göstermeye başladılar. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Kontek, Konar Enerji ile birleşmeye gitti.
Şirket bugün otomasyon, taahhüt, enerji verimliliği, Solar EPC ve işletme bakım gibi beş ana operasyonel birimi içerisinde barındıran bir ESCO (Enerji Hizmetleri Sağlayan Firma) oldu.
Geçen yıl 35 milyon dolar ciroya ulaştıklarını belirten Kontek CEO’su Tolga Murat Özdemir, “Yenilenebilir enerji sektörüne girmemizle birlikte özkaynaklarımızı son beş yılda üç kat arttırdık. Bu yıl ciromuzu 40 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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