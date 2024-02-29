Ağrı'da 10 yıl süreli GES ihale edilecek

Ağrı ili Patnos Belediye Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 999 kilovat (kW) şebeke bağlantılı, 1214 kilovolt-amper (kVA)​​​​​​​ DC kurulu güçte fotovoltaik GES yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin kapalı teklif usulü ihale edilmesi kararlaştırıldı.

Muhammen bedeli 82 milyon ve yüzde 3 geçici teminatı 2 milyon 460 bin lira olan projenin ihalesi, 12 Mart Cuma günü saat 10.00'da Patnos Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekecek. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecek.

Söz konusu ihaleye ait doküman, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek. İştirak edeceklerin 1000 lira karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olacak.