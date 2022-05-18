Benzinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul’da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor. (NTV)