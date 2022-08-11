Disney+, son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazandı. Böylelikle Hulu ve ESPN+’ı da bünyesinde barındıran Walt Disney, dünya çapında 221 milyon abone sayısına ulaşarak ilk kez Netflix’i geride bıraktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Disney+’ın elde ettiği başarı, Wall Street tahminlerinin de yaklaşık yüzde 45 üzerinde gerçekleşti.

Netflix ise toplam 220,7 milyon aboneye sahip. Şirket, geçtiğimiz ay 1 milyon abonesini daha kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Disney+ Aralık ayı itibarıyla reklam içeren bir üyelik türünü de başlatacağını duyurdu.

Şirket, reklam içeren Disney+’ın aylık abonelik ücretinin 7,99 dolar olacağını açıkladı. Bu şirketin şu anda reklamsız seçenek için aldığı ücretle aynı. Aralık ayında Disney+’ın reklamsız seçeneği için alınacak ücret ise 3 dolar zamlanarak 10,99 dolar olacak.

Reklamlı seçenek için Türkiye’de ödenecek ücret ise henüz belli olmadı.

Reuters’ın haberine göre Çarşamba günü Disney hisseleri yüzde 6,9 artışla 120,15 dolara yükseldi.

Disney, 2017 yılında Netflix’e rakip olmak üzere geleneksel kablo TV yayın akışından, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platforma geçmeye karar verdi.

5 yıl içerisinde ise rakibini geride bıraktı.