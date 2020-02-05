Enerji şirketlerinde ‘yenilenebilir’e ilgi var
Geçen yıl Türkiye’de enerji sektöründe ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların yaptığı 28 satın alma ve birleşme işlemi gerçekleşti.
Değeri açıklanan işlemlerde 300 milyon dolarlık hacim oldu. Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte hacmin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
İşlemlerde yerli yatırımcıların ağırlığı söz konusu. 2019 yılında gerçekleşen işlemlerde, Ulusoy Elektrik’in yüzde 82,3’lük hissesini 235 milyon dolara Eaton Capital Unlimited Company’e satması öne çıktı.
Ayen Enerji ve Aksa Power işlemleri de yakından takip edildi. Değeri açıklanmamakla birlikte BursaGaz ve KayseriGaz’ın Socar Türkiye tarafından satın alınması da dikkat çeken işlemler arasında yer aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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