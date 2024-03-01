Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
- Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Kontrolmatik Teknoloji), her iki şirketin öne çıkan kabiliyetlerini karşılıklı olarak kullanacakları bir mutabakat sözleşmesini bugün imzalamışlardır.
- İmzalanan mutabakat sözleşmesi kapsamında Kontrolmatik Teknoloji'nin, Enerjisa Üretim portföyünde yer alan depolamalı rüzgar enerjisi santrallerinin elektrifikasyon ve trafo merkezleri kurulumlarını anahtar teslim gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.
- Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden biri olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri'nin de Enerjisa Üretim portföyünde bulunan depolamalı enerji santrali projelerine, Ankara ili Polatlı ilçesindeki Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası'nda ürettiği yerli üretim enerji depolama sistemlerini tedarik etmesi planlanmaktadır.
- İş birliği kapsamında Enerjisa Üretim'in, rüzgar projelerindeki bilgi ve deneyimlerini Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden Progresiva Enerji Yatırımları'nın 250 MW'lık Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulumu ve işletilmesi süreçlerinde değerlendirmesi hedeflenmektedir.
- Enerjisa Üretim'in ayrıca Progresiva Enerji Yatırımları'nın inşa edeceği 1 GWh kapasiteli enerji depolamalı tesisine ait tüm piyasa operasyonlarını da üstlenmesi amaçlanmaktadır.
- Enerjisa Üretim'in dijital oluşumu Senkron Energy'nin geliştirdiği yazılımların, yine bu iş birliği çerçevesinde Progresiva'nın 1 GWh kapasiteli enerji depolama tesisinde ve bu proje ile sınırlı kalmayarak Kontrolmatik Teknoloji'nin diğer enerji depolama sistemi projelerinde kullanılması hedeflenmektedir.