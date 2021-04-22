Galata Wind Enerji, Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olarak 22 Nisan’da (bugün) borsaya geliyor. Galata Wind Genel Müdürü Burak Kuyan, “Şirket satın alma hedefiyle Türkiye, Balkanlar ve İtalya’da görüşmeler yapıyoruz. 2030’da global bir şirket olmayı hedefliyoruz” diyor.

Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji’nin halka arzı için geri sayım başladı. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde, 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyumun aracılık ettiği halka arzda, pay başına fiyat 5,06 TL oldu.

15-16 Nisan’da ise talep toplandı. Şirket, 22 Nisan’dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.

Galata Wind’in Doğan Holding’in konsolide mali tablolarında ciro büyüklüğü yüzde 3’e denk gelse de FVAÖK’ün yüzde 29’u Galata Wind’den elde ediliyor.

Bu yönüyle de holdingin en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerinin başında geliyor.

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